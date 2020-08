Dr. Bojana Beović: Vsak prehlad je lahko koronavirus

Dr. Bojana Beović, vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje in infektologinja na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana, je bila ena redkih, ki so še pred počitnicami svetovali ljudem, naj ne hodijo na dopust na Hrvaško. Zdaj je situacija takšna, kot je. Vnosi okužb s koronavirusom so skrb zbujajoči in le upamo lahko, da se nam ne bo zgodila situacija, kot smo ji bili priča spomladi. A kako bo, nihče ne ve, strah, da se zgodi najbolj črn scenarij, pa je seveda v zdravniških vrstah zelo prisoten.