Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je minuli četrtek uradno obvestil Varnostni svet ZN, da ZDA sprožajo postopek za obnovo vseh sankcij proti Iranu, ki so bile odpravljene z mednarodnim jedrskim sporazumom iz leta 2015. Kot razlog je navedel, da je Iran bistveno kršil določila jedrskega sporazuma in da ZDA zato zahtevajo vrnitev sankcij, kar je v skladu z jedrskim sporazumom. Ob tem je zatrdil, da je s tem začel teči 30-dnevi rok, v katerem se bodo sankcije avtomatično obnovile, če ne bo sprejeta resolucija, ki bi veljavnost odprave sankcij podaljšala.

Francija, Nemčija in Velika Britanija so takrat v skupni izjavi poudarile, da ZDA niso več članica iranskega jedrskega sporazuma, ker so iz njega enostransko izstopile maja 2018. "Zato ne moremo podpreti tega ukrepa, ki ni v skladu z našimi prizadevanji v podporo sporazumu," so sporočile evropske zaveznice ZDA, ki so partnerice jedrskega sporazuma.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je 13 od 15 članic VS ZN indonezijskemu predsedstvu pisno zavrnilo veljavnost ameriškega postopka. ZDA so v svojem pristopu osamljene, njihov končni cilj pa je uničiti iranski jedrski sporazum. To so pokazale že z uvedbo ameriških sankcij proti Iranu, je za AFP povedal neimenovani diplomat. Drugi pa je pojasnil, da je praviloma, če večina članic VS ZN zavrne kak predlog, ta nato "zaprt".

Iran je že pozdravil odločitev VS ZN. Zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je ob tem tvitnil, da mora ameriški predsednik Donald Trump prenehati poslušati "neizkušene ustrahovalce". Dodal je, da so zaradi nezakonitega ustrahovanja Pompea ZDA znova ostale izolirane.

Odločitev ZN pa so kritizirale ZDA. Ameriška veleposlanica pri ZN Kelly Craft je dejala, da imajo po resoluciji 2231 pravico sprožiti to pobudo, kar bodo storile ob "pomakanju poguma in moralne jasnosti varnostnega sveta".