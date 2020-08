Vaje bodo potekale južno od grškega otoka Kreta in od Cipra, in sicer v okviru štiristranske pobude sodelovanja. Obsegale bodo kopenske in letalske operacije ter iskanje in reševanje.

Grško obrambno ministrstvo je še sporočilo, da so "napetosti in nestabilnost v vzhodnem Sredozemlju povečale spore glede vprašanj v zvezi s pomorskim prostorom (omejitve, migracije, tokovi)", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vaje se bodo začele dan po tem, ko je prišlo do dodatnega zaostrovanja napetosti med Grčijo in Turčijo, ker sta obe izvedli ločene vojaške vaje na istem območju južno od Krete. Zunanji minister Nemčije, ki predseduje EU, Heiko Maas je v torek obiskal Atene in Ankaro, da bi skušal zgladiti spor in državi vzpodbudil k dialogu.

Odkritja pomembnih zalog nafte in zemeljskega plina v vodah okoli Krete in Cipra v zadnjih letih so obnovila staro rivalstvo med Grčijo in Turčijo, ki sta v sporu glede razmejitve na morju.

Zadnji spor med Atenami in Ankaro je izbruhnil julija, potem ko je Turčija napovedala začetek iskanja nafte in plina v Sredozemskem morju, na območju okoli 180 kilometrov od grškega otoka Kastelorizo. Turčija trdi, da raziskave potekajo v njenem epikontinentalnem pasu, Grčija pa, da v njeni izključni gospodarski coni.

Potem ko je prve raziskave julija prekinila, je Turčija 10. avgusta tja znova napotila svojo ladjo Oruc Reis za raziskovanje morskega dna v spremstvu vojaških ladij, Grčija pa je na območje poslala okrepitve vojaške mornarice. Potem ko je nekaj dni kasneje v ne povsem jasnih okoliščinah turška ladja trčila z grško, so o tem razpravljali tudi zunanji ministri EU. Zaradi spora je svojo vojaško prisotnost v vzhodnem Sredozemlju začasno okrepila tudi Francija.