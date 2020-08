Kim je na zasedanju politbiroja vladajoče partije v razširjeni sestavi ocenil pomanjkljivosti pri nadzoru poti vnosa novega koronavirusa, poročajo tuje tiskovne agencije. Pozval je k strožjim ukrepom za odpravo pomanjkljivosti.

Severnokorejske oblasti so sicer konec julija za obmejno mesto Kaesong odredile karanteno in uvedle izredne razmere na območju, potem ko naj bi s koronavirusom okužen posameznik sredi julija nezakonito vstopil v državo prek meje z Južno Korejo. Testiranje ni nedvoumno potrdilo okužbe pri moškem, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Omejitve v mestu pa so odpravili po treh tednih.

V državi tako doslej še vedno niso uradno potrdili primera okužbe z novim koronavirusom.

Na zasedanju politbiroja so govorili tudi o tajfunu Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel še ta teden. Kim je poudaril, da je treba nujno preprečiti žrtve in škodo na poljih.

Severnokorejski mediji so objavili tudi fotografije voditelja. Špekulacije o njegovem slabem zdravstvenem stanju sicer kar ne potihnejo, pri čemer analitiki temu ne pripisujejo velikega pomena.