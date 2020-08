Prostor v hiši ali stanovanju, ki je namenjen najmlajšim, ima več funkcij; v njem se otroci igrajo, imajo pospravljene igrače, umetniško ustvarjajo, pozneje delajo domačo nalogo ter tudi brezskrbno razgrajajo in se družijo s sovrstniki. Zaradi vsega naštetega naj bo otrokom v hiši ali stanovanju namenjen večji prostor oziroma soba, saj v primeru, da otrok nima dovolj prostora, dnevna soba kaj hitro postane odlagalnica igrač, jedilna miza pa prostor za otroško ustvarjanje in opravljanje šolskih obveznosti.

Odločajo tudi otroci Tokrat se bomo posvetili opremljanju sobe za osnovnošolca, ki bo lahko pozneje brez večjih finančnih izdatkov služila tudi mladostniku. Pri razporeditvi v prostoru najprej pomislimo na notranje stene in izvor svetlobe. Zaradi občutka varnosti in toplote je treba posteljo nasloniti na notranje in ne zunanje stene. Izvor svetlobe pa naj bo vodilo, kako in kam bomo postavili pisalno mizo. Najbolj učinkovito in zdravo je padanje svetlobe na delovno površino s strani in navpično, slednje pride v poštev predvsem pri strešnih oknih. Z upoštevanjem teh dejavnikov bomo v prostoru že lahko načrtovali osnovne kose pohištva, in sicer postavitev postelje, pisalne mize in garderobne omare. Pri še ne opremljeni sobi za najmlajše upoštevajte tudi njihove želje in občutke, ti so namreč najbolj iskreni, saj sledijo njihovi intuiciji. Če so se odločili, da pisalna miza sodi v drug kot, ki še vedno lovi dovolj dnevne svetlobe, jih upoštevajte. Oni bodo v tem prostoru prebili največ svojega časa, v njem se bodo igrali, opravljali šolske obveznosti in spali. Glede na vse naštete funkcije lahko rečemo, da gre za najbolj funkcionalen in najbolj izkoriščen prostor v stanovanju.

Svetloba in svetilke Vir svetlobe in postavitev svetilk v otroški sobi so še kako pomembni. Priporočamo, da za vsa svetila uporabite toplo belo svetlobo. Ta je ne le prijetna na oko, temveč tudi blagodejno vpliva na počutje. Umetno, predvsem hladno belo svetlobo strokovnjaki za opremljanje doma odsvetujejo. Prva naj bo osnovna svetilka na sredini sobe, sledi svetilka na pisalni mizi, ki naj bo močnejša, snop pa usmerjen na delovno površino, stran od oči. Tretja osnovna svetilka je ob postelji, na polici stene ali na nočni omarici. Ta je manj agresivna in služi kot pomožna svetilka ob odhodu v posteljo ali za branje za lahko noč. Četrta osvetlitev prostora ni mišljena kot samostojna svetilka, gre za nočno lučko v vtičnici, ki otrokom predvsem odganja strah pred temo ali pa ponoči kaže pot do stranišča. Dnevna svetloba naj prihaja v otroško sobo skozi stransko ali strešno okno. Pomembno je, da v njen snop postavimo delovno površino, mizo postavimo ob oknu, da svetloba prihaja s strani, ali pa pod strešno okno, da ta prihaja navpično. Pri tem je treba upoštevati še eno osnovno pravilo: stol za mizo mora biti postavljen tako, da ima otrok pregled nad prostorom in da vratom ne kaže hrbta.

Police, poličke in še boksi Najmlajši sprva potrebujejo čim več polic za odlaganje igrač, oblačil, ustvarjalnih pripomočkov, kasneje pa za knjige in šolske pripomočke. Teh zato načeloma ni nikoli preveč, razen če povzročajo težje gibanje po sobi. Zato naj bodo police montirane primerno otrokovi višini in na steni, kjer jih te ne bodo motile. Ponavadi je to v kotih ali na zunanjih stenah. Za lažje pospravljanje in predvsem razporejanje igrač ter ustvarjalnih pripomočkov v sobico vnesite čim več škatel, ki jih lahko lično pospravite na police. Tako bodo igrače in drugi pripomočki hitro dosegljivi, razporejeni tematsko in ne nazadnje tudi hitro pospravljeni. V sobi za najmlajše so dobrodošle tudi vgradne garderobne omare, saj te omogočijo kar največji izkoristek prostora, izognete pa se tudi lovljenju prahu na nedostopnih vrhovih tipskih omar. Pri načrtovanju omare morda ni odveč pomisliti še na prostor za rolko, skiro in smučarsko ter kolesarsko čelado. Ti skoraj že obvezni kosi otroške opreme so skoraj praviloma shranjeni v njihovi sobi.

Omare in predalniki brez kljuk ter obešalniki Pri omarah in predalnikih se izogibajte večjim in predvsem ostrim ročajem. Izberite raje brezročajno pohištvo, s potisnimi predali ali pa potopnimi ročaji. Taki ročaji so bolj prijazni otroški igri, razposajenosti v njihovi kreativni ustvarjalnici in hkrati tudi estetsko delujejo bolj prijetno, toplo in na oko prijazno. Pri potisnih predalih ali vratih omar velja še opozoriti, da se odpirajo na potisk, zato jih umestite stran od delovne površine, da ne motijo gibanja oziroma da se otroci ne bodo naslanjali nanje. Tudi brez obešalnikov, kljukic za torbe, nahrbtnike in dnevna oblačila ne gre v »brlogcu« za najmlajše. Namestite jih na vrata sobe ali v njihovi neposredni bližini. Tudi klasičnih obešalnikov v omari za mlade nadobudneže ni nikoli preveč. Namig: v omari imejte čim več obešalnikov, na katere lahko obesite perilo že med sušenjem in ga brez večjega truda pozneje pospravite v omaro. Nekateri »staršem prijazni« materiali se na tak način »zlikajo« kar sami.