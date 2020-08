»Imate predsednika, ki se ne bo nikoli nehal boriti za vas in vaše družine,« je dejala prva dama, ki je bila ena redkih, ki so sploh omenili pandemijo novega koronavirusa, med katero je v ZDA umrlo že 178.000 ljudi. Žrtvam virusa je izrazila sočutje in dodala, da je ganjena, ko vidi, kako Američani v težkih trenutkih vedno stopijo skupaj in si pomagajo.

V govoru je opisala tudi svojo pobudo Bodi najboljši ter izjemen ponos, ki ga je čutila, ko je leta 2005 postala državljanka ZDA. Omenila je svoje odraščanje v komunistični Sloveniji in se zahvalila staršema za vse.

»Če vam je všeč ali ne, vsaj vedno veste, kaj misli. To pa zato, ker je pristna oseba, ki ima rada državo in ljudi in si jo želi še naprej izboljševati. Želi si le blaginje za državo in ne zapravlja časa s politiko,« je dejala Trumpova.

Njen govor, v katerem ni napadala Joea Bidna, je pa nekajkrat udarila po medijih, je bil najbolj pozitiven od vseh doslej na konvenciji. Njen naglas in nekaj napak pri branju s telepromterja pa so za Američane delovali tako, kot je opisala moža - pristno.

Govorila je v Rožnem vrtu Bele hiše, ki so ga pod njenim vodstvom pred kratkim prenovili. Spremljalo ga je okrog 50 ljudi, ki so bili brez mask in varnostne razdalje. Bela hiša je zatrdila, da so bili vsi testirani. Govor je s ponosom in zadovoljstvom spremljal tudi Trump, ki je užival v številnih pohvalah svoje žene.

Republikance navdušil najstnik iz Kentuckyja Konvencijo, ki poteka tehnično v Charlottu, dejansko pa bolj iz Washingtona in drugih delov ZDA, je navdušil najstnik iz Kentuckyja Nicholas Sandman, ki je uspešno tožil Washington Post in CNN zaradi poročanja o njegovem soočenju s protestniki v Washingtonu. Sandman je poudaril, da je tudi Trump žrtev krivičnih medijev. Aktivistka proti splavu Abby Johnson, ki je znana po izjavi, da morajo žene pri volitvah poslušati navodila moža, je pozvala k zavrnitvi demokratov, ki splav podpirajo. Vnukinja pokojnega evangelista Billyja Grahama Cissie Graham je zatrdila, da je za vernike Trump edina izbira, ker pri demokratih zanje ni prostora, saj napadajo vero in ustavo.