Nadomestilo plače vsem, ki so odšli v rumeno Hrvaško

Ob vrnitvi iz Hrvaške in odrejeni karanteni so do nadomestila plače upravičeni tisti, ki so tja odšli pred petkom, pa tudi “zamudniki”, ki se kljub opozorilom slovenske vlade z dopusta niso vrnili do ponedeljka, tja pa so odšli, ko je bila ta država še na rumenem seznamu.