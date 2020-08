Kot so sporočili iz ljubljanske policijske uprave (PU), gre preiskava tudi v smeri sumov kaznivega dejanja, o ugotovljenih dejstvih pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. »Materialna škoda sicer ni velika, je pa bila s požarom povzročena nevarnost za premoženje in življenje ljudi. Požar bi se lahko razširil v bližnji gozd, ki ga je požar že dosegel, in od tam proti naseljenim krajem,« so pojasnili na PU Ljubljana in dodali, da je policija glede avtoodpada v minulih letih že ukrepala. Znani osumljenec je med letoma 2016 in 2018 na zemljišču, ki ga je uporabljal proti predpisom, skladiščil, obdeloval in odlagal različne vrste odpadkov, predvsem izrabljena motorna vozila in njihove dele.

Policija je takrat pri preiskavi sumov kaznivega dejanja sodelovala s pristojnimi inšpekcijami, ki so proti uporabniku zemljišča ukrepale v skladu s svojimi pristojnostmi, vendar uporabnik zemljišča do sedaj ni saniral. Marca 2018 je bila zato na ljubljansko okrožno državno tožilstvo zoper znanega osumljenca podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja.