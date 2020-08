Ko BP spreminja poslovni model

Nekaj deset milijonov? Ali več sto? Morda celo milijarda? Ali še več? Različni modeli proizvajajo hudo različne številke, vendar zaradi tega ne kaže spregledati bistva. Zaradi podnebnih sprememb so se ljudje že prisiljeni seliti in se bodo v naslednjih letih in desetletjih morali v še (veliko) večjem številu. Kolikšnem, je v dandanašnjih napovedih odvisno – poleg nezanesljivih podatkov za določene predele sveta – tudi od podmen, na katerih temeljijo modeli. Štejejo ljudi, ki bežijo pred vojno ali terorjem oblasti zaradi lakote kot posledice trajne suše, nenehnih poplav ali dviga morske gladine, med »podnebne begunce« ali kot politične prebežnike, jih obravnavajo kot nezakonite ali vsaj neželene ekonomske migrante ali kot iskalce zatočišča?