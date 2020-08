Na ljubljanski mestni občini z javnim naročilom iščejo dobavitelja, ki bo mestnim redarjem priskrbel uniforme, službene izkaznice in oznake, kot so denimo odsevni elementi na uniformah in našitki. Prijave zbirajo do 4. septembra.

Kot je razvidno iz javnega naročila, želijo redarje opremiti za različne vremenske razmere. Del naročila je med drugim tudi 120 majic s kratkimi in 120 majic z dolgimi rokavi, puloverji, puliji, 60 moških in 16 ženskih poletnih hlač ter prav toliko hlač s snemljivo podlogo, 40 kratkih in 30 dežnih hlač, skupno 40 moških in ženskih vetrnih jopičev in 40 bund. V sklopu naročila nameravajo priskrbeti tudi 25 jopičev z balistično, protivbodno in protiurezno zaščito in 20 čelad z balistično zaščito, čevlje, nekaj parov rokavic, nogavic, letnih in zimskih kap ter spodnjih majic. Prav tako mestni redarji potrebujejo nove žepne svetilke, piščalke z vrvico in stop loparčke. Del naročila je še 20 službenih izkaznic. Ob tem so na občini v razpisni dokumentaciji zapisali, da morajo biti uniforme in oprema skladne z aktualnimi pravilniki. Kot denimo navaja pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, ima občinski redar poletno in zimsko uniformo, posebne uniforme pa so še uniforma občinskega redarja kolesarja in motorista ter slovesna uniforma. Poletno uniformo sestavljajo pokrivalo, hlače ali žensko krilo, srajca ali bluza s kratkimi rokavi, kravata, pas, nogavice, čevlji, polo majica, rokavice, športni komplet, sestavljen iz majice ali pulija in hlač, delovne rokavice, odporne proti vbodu in urezninam, ter rokavice za urejanje prometa. žir