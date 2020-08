»Prebivalci Šolske ulice podpiramo zapiranje ulice za promet, vendar le, če ne boste pozabili na zgornji del ulice, kjer biva veliko otrok. Veseli smo, da bodo bolj varni in da bo na ulici manj avtomobilov,« je po koncu novinarske konference sredi Šolske ulice povedal krajan, ki je mimo dogodka, namenjenega novinarjem, s sinom zašel po naključju. Novica, da bosta oba – in seveda tudi drugi občani in obiskovalci – lahko brez skrbi stopila s pločnika na cesto in jo uporabljala za igro in druženje, ju je silno razveselila. »Odprta ulica« je pilotni projekt odpiranja Šolske ulice za igro, druženje, hojo in kolesarjenje, ki ga Občina Škofja Loka pripravlja skupaj z IPoP – Inštitutom za politike prostora iz Ljubljane.

Večina otrok želi v šolo v družbi prijateljev

Da bi predstavili idejo in projekt, so sodelujoči novinarsko konferenco pripravili kar sredi Šolske ulice. Na cesto so postavili šolske klopi iz bližnje šole in jim dodali stole. »Izjemen občutek je sedeti sredi ulice, hkrati pa je tudi malce neprijetno, saj je do zapore ceste še veliko prometa,« je svoja občutja opisal škofjeloški župan Tine Radinja. Kmalu bo drugače, saj bodo ulico zaprli od križišča s Partizansko do Kapucinskega trga. »Ta ulica ima velik potencial. Čez nekaj dni jo bodo napolnili šolarji, vsako soboto in četrtek občani po njej hodijo na tržnico lokalnih izdelkov in pridelkov. Vsem želimo omogočiti prijeten in varen prostor brez avtomobilov,« je povedal župan in dodal, da bodo ulico zapirali v poskusnih terminih, nadaljnje načrte pa bodo kovali na podlagi izkušenj, ki jih bodo pridobili med zaporami.

»Želimo spremeniti način premikanja po našem mestu. Občani veliko poti na kratkih razdaljah opravijo z motornimi vozili, kar obremenjuje okolje in ulice. To pa pomeni, da ulic in trgov ne moremo polno izkoristiti in na njih uživati, ker so preveč obremenjeni z vsakodnevnim prometom. S tem projektom želimo pokazati, kaj vse se da, in hkrati ugotoviti, česa si želijo občani na taki ulici,« je dodal Radinja. Za otroke, ki hodijo v bližnjo osnovno šolo, je jasno, kaj želijo, pravi ravnateljica OŠ Škofja Loka mesto Doris Kužel. »Velika večina jih želi v šolo hoditi s prijatelji oziroma se pripeljati s kolesom ali s skirojem, le redki si želijo, da jih v šolo starši pripeljejo z avtom. Ta projekt v šoli razumemo kot nekakšen podaljšek naših dejavnosti, s katerimi učence in njihove starše spodbujamo k trajnostni mobilnosti in aktivnemu načinu življenja,« pravi.