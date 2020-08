American Airlines je doslej prostovoljno zapustilo že 12.500 zaposlenih, 11.000 pa jih je na neplačanem dopustu. Napoved o ukinitvi 19.000 delovnih mest je manjša od tiste o ukinitvi 25.000 mest, s čimer je družba Washington svarila julija. American Airlines ima sicer trenutno več kot 130.000 zaposlenih.

Od takrat naprej se je položaj le malce izboljšal s povečanjem števila poletov in potnikov. Ne glede na to prevoznik ostaja pri načrtu uporabe le 50 odstotkov svoje flote letal v zadnjem četrtletju letošnjega leta. Mednarodni poleti bodo po njihovih napovedih upadli na le 25 odstotkov števila iz leta 2019.

Podoben pritisk na kongres in Belo hišo, kjer se ne zmorejo dogovoriti o obsegu naslednjega paketa pomoči podjetjem in posameznikom, izvajajo tudi druge letalske družbe, ki so v prvem paketu pomoči prejele skupno 25 milijard dolarjev za ohranitev delovnih mest.

Delta Airlines, ki je prejela 5,4 milijarde dolarjev, je opozorila, da bo oktobra odpustila 1941 pilotov, če ne bo dogovora s pilotskim sindikatom o znižanju ugodnosti oziroma novega paketa pomoči iz Washingtona. Delta ima trenutno 11.200 pilotov, skupaj pa več kot 90.000 zaposlenih.