Kranjski redarji so pred nekaj dnevi z radarjem ujeli avto, sicer namenjen šoli vožnje, kako je skozi Golnik, kjer je seveda omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 66 kilometrov na uro, in to kljub elektronskemu prikazovalniku, ki je voznika opozoril na previsoko hitrost, kljub mokremu cestišču in kljub bližini križišča s prehodom za pešce. Gre za hujšo kršitev predpisov, za katero je predpisana globa 250 evrov in tri kazenske točke.

Prihodnji teden se začne pouk. Na cestah bo veliko otrok. Ne le v bližini šol, pač pa tudi na šolskih poteh in tistih, ki vodijo do avtobusnih postajališč. Na kranjskem medobčinskem inšpektoratu zato ob novicah, kakršna je ta z Golnika, opozarjajo: »Na cesti srečno in po pameti!«

Pregled signalizacije Tovrstnim pozivom se pridružujejo tudi na policiji. Poostren nadzor in druge aktivnosti so se kot vsako leto začeli že teden dni pred začetkom pouka, trajali bodo še vsaj prvi teden, v milejši obliki seveda tudi naprej. Te dni tako redarji kot policisti pregledujejo prometno signalizacijo na cestah v bližini šol in šolskih poti ter sproti obveščajo vzdrževalce o morebitnih pomanjkljivostih. V prvih šolskih dneh bodo policisti obiskali nekaj šol in na roditeljskih sestankih seznanili starše prvošolčkov z nevarnostmi, ki prežijo na cestah na najmlajše. Na prehitre voznike bodo prav tako te dni prežali v bližini šol in šolskih poti. Največkrat že sama prisotnost radarja, policije ali redarstva pripomore k umiritvi prometa. V tem času bodo policisti preverjali še: ali otroci nosijo rumene rutice oziroma odsevna telesa, ali so mopedi, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki, ustrezno opremljeni in tehnično brezhibni, ali starši pri prevozu otrok pravilno uporabljajo zadrževalne sisteme. Izvedli bodo tudi več poostrenih nadzorov tehnične urejenosti avtobusov in drugih vozil, s katerimi se otroci prevažajo v šolo. pk