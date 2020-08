Obenem so velika prizorišča zaprta oziroma so na voljo zgolj majhna. »Jah, drugega kot z neko pevko in kitaro se po kafičih ne vidim,« je pred dnevi prav na tak način razpredal profesionalec. Ali kot je dejal njegov kolega: »Prihajajo časi, ko bodo največji hodili igrat podoknice.« V glasbi je bila ekonomija vedno pomemben moment, produkcija majhnih zasedb pa stane manj.

Sam s kitaro Slovensko akustično kantavtorsko izročilo je bogato. Nekateri najbolj ponarodeli pop napevi, na primer Siva pot, Na planini je živel, Stoj, Marija, Mrtva reka, Parada in še kaj, so prav tega izvora, ne glede na to, da je skladba morda priredba. Aleksander Mežek, Andrej Šifrer, Tomaž Domicelj, Tomaž Pengov, Marijan Smode, Adi Smolar, Iztok Mlakar so avtorji in izvajalci skladb, ki so najpogosteje v programu piknik »brenkačev«, kar pa verjetno ni naključje. Kajti že v osnovi so mišljene kot take. Da jih lahko izvede posameznik ob minimalni spremljavi. Andrej Šifrer: »Sam s kitaro. To je bila neka zapoved in bilo je na tisoče pesnikov, ki je to počelo. Etikete so lepili novinarji in ne glasbeniki. Kar je bil včasih šanson, je potem postalo kantavtorstvo. Akustična scena je bila podaljšek samostojnega pisanja pesmi oziroma kombinacije poet-pevec, kar je Arsen Dedić imenoval avtorska pesem, mi imamo izraz kantavtor. Če bi se Marko Brecelj pojavil deset let prej, bi spadal v šanson.«

Protestne pesmi pop značaja Preval se je zgodil v ZDA, vendar pa niti ne v času vietnamske vojne, kot se večinoma meni. Ta je resda povzročila največji razmah in afirmacijo protestniških posameznikov s kitaro, vendar pa ima ameriško protestništvo, ki se je podobno kot kasneje naše obenem izrazito naslanjalo na ljudsko glasbo, predzgodovino. Prve protestne pesmi pop značaja so vezane na drugo svetovno vojno, kot bistvena zgodovinska oseba pa se ponuja ameriški folk pevec Pete Seeger. Seeger je bil potomec ugledne akademske družine iz New Yorka. Njegov oče Charles je eden od ustanoviteljev etnomuzikologije kot vede, človek, ki je leta 1913 na univerzi Berkeley prvi v ZDA začel poučevati ta predmet, vendar pa so mu zaradi pacifističnih idej v času prve svetovne vojne profesuro vzeli, se je pa v profesorske vode vrnil po drugi svetovni vojni. Na primer Alan Lomax, ameriški etnomuzikolog, ki je svetovno slaven po svojih terenskih posnetkih (tudi prvih blues napevov), je svoje terensko delo izvajal prav pod okriljem Seegerjevega očeta, mladi Seeger pa je imel dostop do tega gradiva. Ljudska glasba je bila del Seegerjevega odraščanja, sploh ga je pa »obrnilo«, ko je leta 1936, torej ogromnih 34 let pred prvo ploščo Boba Dylana, na poletnem taboru na podeželju prvič slišal v živo petstrunski bendžo. Po koncu srednje šole se je sicer vpisal na univerzo Harvard, vendar pa je študij opustil leta 1938. Bolj sta ga zanimala brenkanje ljudskih viž in politični aktivizem. Od leta 1936 oziroma od svojega 17. leta je bil Seeger član podmladka ameriških komunistov. Leta 1940 je prevladujoča interesa združil. Skupaj z Woodyjem Guthrijem, med drugim avtorjem globalno znanega napeva This Land Is Your Land, ter s še nekaj enako mislečimi je ustanovil zasedbo Almanac Brothers. Z njo je nastopal na sindikalnih zborovanjih, v podporo republikancem v španski državljanski vojni in podobno. Marca 1941 so izdali ploščo Songs for John Doe in prav ta velja za prvi protestniški album. V skladbah so zavzemali pacifistično pozicijo na sledi mnenja, da je druga svetovna vojna zarota veleindustrialcev, da prek Hitlerja opravijo s Sovjetsko zvezo. Protestirali so proti vojaškemu vpoklicu v ZDA, prav tako proti podpisu pakta Ribbentrop-Stalin, zagovarjali pacifizem in izolacionizem. A razvoj dogodkov je projektu vzel legitimnost. Po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo je založnik vse primerke plošč umaknil iz trgovine in jih uničil, ansambel se je leta 1942 razšel, Seeger pa je istega leta vstopil v vojsko, kjer je (bržkone po neki zvezi) deloval kot »specialist za zabavo«.