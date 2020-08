Sean Connery je na velikem platnu nekoč hladno, zamaknjeno in z rahlo prikritim škotskim naglasom dejal – »Moje ime je Bond, James Bond.« Sean Connery je bil prvi James Bond. Sean Connery je upokojen, praznuje 90 let, a bo večno James Bond. No, skoraj. Pred njim je na televiziji to bil že Barry Nelson, a Connery je bil seveda tisti prvi pravi James Bond. Stasiti Škot je bil tisti, ki je iz filmov o britanskem vohunu naredil svetovno blagovno znamko. Ki je morda res osvojil zgolj enega oskarja, a zato zlomil toliko več src. Ki je iz špijona z licenco za ubijanje, popivanje, kockanje in preganjanje boljših polovic naredil simbol moškosti. In s tem vsem kasnejšim bondom postavil visoko letvico. Če nisi dobro nosil tako smokinga kot kopalnih hlač, če nisi znal biti hkrati nevaren in seksi, robat in uglajen, pač nisi mogel postati naslednji Bond.

Ženske so hotele biti z njim, moški so želeli biti kot on. Navdušil je tudi Iana Flemminga, ki mu sprva ni dišalo, da mora v vlogi svojega Bonda gledati velikega in mišičastega Škota. A pisatelj je bil naposled tako navdušen, da je vohunu v kasnejših romanih pripisal škotskega očeta in švicarsko mater. In potem ko je Connery leta 1962 v prvencu Dr. No na Jamajki pel o mangu in trl srce Ursule Andress, je bil lahko Bond še šestkrat. Vlogo je ponovil v Iz Rusije z ljubeznijo (1963), pa v Goldfingerju (1964), Operaciji Grom (1965), Samo dvakrat se živi (1967) ter v Diamanti so večni (1971) in nazadnje v Nikoli ne reci nikoli (1983). Najbolj znani britanski vohun je bil več kot 20 let. Bond je bil lahko toliko časa, ker je lase izgubil še preden je postal tajni agent. Ker se je najprej postaral, potem pa iz leta v leta postajal samo še bolj šarmanten.