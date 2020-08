Napetost v stranki DeSUS je pred začetkom sveta dosegla najvišjo točko. Na eni strani je napeto zaradi vztrajanja predsednice Aleksandre Pivec in njenega kroga zaupnikov pri stališču, da ni storila nič nezakonitega, na drugi strani pa tudi zaradi odločnega stališča poslanske skupine DeSUS, da se mora predsednica posloviti, ali pa bodo poslanci zapustili stranko. Pred začetkom odločilnega srečanja najvišjega organa DeSUS med kongresoma bo okoli 40 predstavnikov pokrajinskih odborov, poslancev, podpredsednikov, članov izvršilnega odbora in ostalih najprej skušalo razrešiti pravno vprašanje, ali je svet DeSUS sploh pristojen odločati o nezaupnici predsednici stranke. Ker je po nekaterih ocenah okoli 60 odstotkov članov sveta nastrojenih proti Pivčevi, je pričakovati, da bo svet vendarle odločal o nezaupnici, po tej odločitvi pa bo precej bolj jasno, kaj utegne slediti.

Če bo Pivčeva dobila zaupnico, bodo poslanci začeli izvajati plan B, kar pomeni, da bodo zapustili stranko DeSUS in ustanovili samostojno poslansko skupino. V tem primeru bi imeli parlamentarno stranko brez poslancev ter koalicijo brez petih upokojenskih poslancev. V tem primeru je vodja poslanske skupine Franc Jurša že napovedal, da razplet ne bi smel vplivati na stabilnost koalicije.

Če pa bo Pivčevi izglasovana nezaupnica, se bo postavilo vprašanje, kdo bi vodil stranko do kongresa. Tej temi se utegnejo na svetu DeSUS precej posvetiti, kakor tudi datumu volilnega kongresa. Po nekaterih informacijah naj bi ga izpeljali v najkrajšem možnem času oziroma oktobra. Pivčeva namreč vztraja, da jo lahko razreši zgolj kongres in do tedaj (v primeru nezaupnice) namerava voditi stranko. Je pa Pivčeva že namignila, da bi v primeru nezaupnice lahko ustanovila novo upokojensko stranko.

Ob prihodu članov sveta so vsi po vrsti zagotavljali, da bodo vztrajali pri izhodiščnih stališčih. Predsednik sveta DeSUS Tomaž Gantar in vodja poslanske skupine Franc Jurša sta napovedala, da naj bi se odločali tudi o razrešitvi predsednice DeSUS Aleksandre Pivec. »Gremo do konca,« je dejal Jurša.

Pivčeva: Ne nameravam odstopiti »Ne nameravam odstopiti, predsednica stranke nameravam ostati do kongresa,« pa je uvodoma napovedala predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. »Pričakujem glasovanje o nezaupnici, predvsem pa iskanje kompromisne rešitve v dobro stranke. Glasovanje o nezaupnici je legitimno, glasovanje o razrešitvi pa bi bilo nelegitimno in v nasprotju s pravnimi akti stranke,« je dejala Pivčeva. Poudarila je, da čuti odgovornost do vseh članov DeSUS in delegatov, ki so zanjo glasovali na kongresu januarja letos, zato namerava ponuditi svoj odstop na kongresu, kjer je tudi bila izvoljena. »Kongres se lahko zgodi v mesecu dni, zato ne vidim bistvene razlike, ali se odstop zgodi nezakonito na svetu stranko, ali pa glasovanje na zakonit način izpeljemo na kongresu,« je dejala. Na svetu stranke DeSUS je pričakovati večje število odločitev, prav vsako namerava predsednica sprejeti, kakšen razplet pričakuje, pa ni želela napovedovati, ker da se menda pred tem niso preštevali. »Sem pa pripravljena na obe varianti,« je dejala. Predsednica DeSUS se je dotaknila tudi položaja stranke v koaliciji. Dejala je, da predsednik vlade Janez Janša pričakuje razrešitev zapleta čim prej, da bi se na ta način umirile razmere tudi v koalicijskih vrstah. Janša si želi, da bi se zaplet razrešil na legitimen način, da se DeSUS odloči, kdo ga bo vodil v bodoče, nato pa bi stekli pogovori, kako bi nadaljevali z delom, je dejala Pivčeva. Predsednica DeSUS je zanikala, da namerava ustanoviti novo stranko, v kolikor bi ji bila izglasovana nezaupnica, vendar pa želi nadaljevati z delom v politiki, ker je prepričana, da je bila doslej uspešna, tako kot ministrica kot predsednica DeSUS in kot članica vladajoče koalicije.