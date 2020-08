Ministrstvo za izobraževanje je skupaj z Zavodom RS za šolstvo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) čez poletje pripravilo štiri možne modele poteka pouka v začetku septembra. Model A predvideva, da v šolo odidejo vsi učenci in dijaki kot običajno in brez omejitev. Model B predvideva vrnitev vseh, a ob upoštevanju priporočil NIJZ za preprečevanje okužb z novim koronavirusom. Model C, ki bi bil verjetno aktiviran, če bi se epidemiološka slika v državi bistveno poslabšala, predvideva, da se del učencev in dijakov izobražuje v šoli, del pa na daljavo, model D pa določa, da se na daljavo izobražujejo vsi. Pri tem je določeno, da modele B, C in D s sklepom aktivirata vlada ali ministrica za izobraževanje.

Ministrica je na konferenci ravnateljev, ki je sredi minulega tedna potekala na Brdu pri Kranju, napovedala, da vse kaže, da se bodo lahko s 1. septembrom v šole vrnili vsi učenci in dijaki, ob upoštevanju priporočil NIJZ, razen če bi se epidemiološka slika v državi v drugi polovici avgusta bistveno spremenila. Ta teden pa bo ministrica, kot rečeno, tudi uradno sprejela sklep, da bo pouk 1. septembra stekel po modelu B.