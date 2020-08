Na Hrvaškem imajo trenutno 2231 aktivnih primerov okužbe. Na bolnišničnem zdravljenju je 167 bolnikov, od tega jih je devet na ventilatorjih. Za covidom-19 sta v preteklem dnevu umrli še dve osebi, skupno pa 175.

V sosednji državi so od 25. februarja, ko so zabeležili prvo okužbo z virusom sars-cov-2, potrdili skupno 8530 primerov okužbe. V samoizolaciji je trenutno 7815 oseb. Do danes so skupaj testirali 154.159 oseb, od tega 1977 v preteklih 24 urah, je še sporočil hrvaški štab.

Največ novih primerov, in sicer 71, so znova zabeležili v splitsko-dalmatinski županiji. Sledi Zagreb s 30 primeri. Velik skok okuženih beležijo v zadrski županiji, kjer so potrdili 26 novih primerov. V istrski županiji imajo 13 novookuženih, število novih primerov raste tudi v brodsko-posavski županiji, kjer so imeli v ponedeljek 14 novih primerov, danes pa 20, poročajo hrvaški mediji.