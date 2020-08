Prepričana je, da se je v Belorusiji po spornih predsedniških volitvah, na katerih je uradno znova zmagal Lukašenko, začela demokratična revolucija. »Mirna revolucija poteka,« je dejala po videopovezavi iz Litve, kamor se je umaknila po nasilnem posredovanju beloruske policije proti protestnikom in tudi opoziciji.

»Zadnji evropski diktator« Lukašenko je po volitvah 9. avgusta razglasil, da je znova zmagal s približno 80 odstotki glasov. Tihanovska, ki so ji po aretaciji glavnih opozicijskih kandidatov, tudi njenega moža, vendarle pustili kandidirati, pa teh rezultatov ni priznala, ker da je na volitvah prišlo do velikih poneverb.

Po mnenju opozicije so bili rezultati prej obratni, da je torej ona dobila toliko glasov, kot si jih je pripisal Lukašenko.

Izbruhnili so najbolj množični protesti v državi doslej. Policija se je na proteste sprva ostro odzvala. Več sto protestnikov je bilo prijetih in pretepenih. Nekaj naj bi jih bilo tudi ubitih. A to ljudi ni prestrašilo. Minuli konec tedna se je v Minsku po ocenah opozicije zbralo najmanj 200.000 ljudi.