Vladni govorec Jelko Kacin je na današnji tiskovni konferenci povedal, da nas trenutna incidenca okužb uvršča na sredino rumenega seznama, je pa optimističen, da bo vlada z ukrepi to število uspela spustiti nižje.

Temu v prid vidi tudi včerajšnje številke, ki jih interpretira kot znak, da je vlada z uvrstitvijo Hrvaške na rdeči seznam pravočasno sprejela pravilne ukrepe za zajezitev širjenja okužb. Tudi sicer pravi Kacin bi bila naša 14-dnevna incidenca občutno nižja, če ne bi bilo uvoženih okužb s Hrvaške. Med včerajšnjimi odkritimi okužbami je bila samo ena uvožena. Tudi ta s Hrvaške. Nizko število včerajšnjih okužb Kacinu daje optimizem pred začetkom novega šolskega leta.

Razliko v številu povratnikov predstavljajo upokojenci in optimisti?

Notranji minister v odstopu Aleš Hojs je povedal, da je od sobote do ponedeljka slovensko-hrvaško mejo prečkalo 226 tisoč potnikov. Slovenskih je bilo v teh dneh vsega 60 tisoč, kar je manj od polovice tega, kar se je napovedovalo prejšnji teden. Hojs se je ob omembi razlike branil, da so podatke dobili s strani Hrvaške. Po podatkih hrvaških organov in njihove aplikacije sklepajo, da je pri naših južnih sosedih še med 30.000 in 40.000 Slovencev.

Kot možen razlog za nizko število povratnikov je Hojs navedel tudi dva scenarija. Na Hrvaškem, kjer je še vedno pol milijona turistov, bi po mnenju Hojsa lahko vztrajalo veliko lastnikov nepremičnin, ki nimajo šoloobveznih otrok oziroma nimajo delovnih obveznosti. Med te bi lahko sodili predvsem upokojenci. Poleg njih pa je možno, da so nekateri dopust povlekli dolgo v september v upanju, da se bo Hrvaška vrnila na rumeni seznam. Hojs po trenutnih podatkih ne verjame, da bi se to lahko zgodilo.

Število odrejenih karanten povratnikom s Hrvaške za zdaj ni veliko. Prevladujejo povratniki iz drugih držav rdečega seznama. Več jih pričakujejo ob koncu tega tedna, ko se zaključijo šolske počitnice.

Hojs je komentiral tudi možnost, da bi se nekateri poskušali v Slovenijo vrniti prek Madžarske. Pojasnil je, da na tej meji slovenska policija že sedaj izvaja naključne nadzore, povratniki pa morajo dokazati, da niso bili v državi z rdečega seznama. Pojasnil je tudi, da je vlada dovolj zgodaj opozorila na obvezne karantene ob vrnitvi s Hrvaške, zato povratniki, četudi so se na Hrvaško odpravili, ko še ni bila na rdečem seznamu, ne bodo upravičeni do 80-odstotnega nadomestila za odsotnost z dela.