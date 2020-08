Največji nacionalni gospodarstvi na svetu sta po mesecih trgovinske vojne kot neke vrste začasno premirje sporazum podpisali sredi januarja, vsake pol leta pa naj bi pregledali njegovo izvajanje. Prva faza sporazuma sicer prinaša zavezo Kitajske, da bo v dveh letih povečala uvoz iz ZDA za okoli 200 milijard dolarjev. Povečanje naj bi se nanašalo na različna področja, od nakupov avtomobilov do opreme ter nafte in kmetijskih proizvodov.

V Washingtonu so po telefonskem pogovoru zapisali, da sta strani spregovorili o korakih, ki jih mora Kitajska še izvesti za uresničitev strukturnih sprememb, h katerim sporazum poziva, poročajo tuje tiskovne agencije. Pri tem so navedli »boljšo zaščito intelektualne lastnine, odpravo ovir za ameriška podjetja na področjih, kot sta finančne storitve in kmetijstvo, ter odprava prakse prisilnega transferja tehnologije«.

Navedli so, da sta državi prepoznali napredek in izrazili zavezo, da bosta »naredili potrebne korake za uspeh dogovora«.

V Pekingu pa so po drugi strani zatrdili, da so se na podlagi »konstruktivnega dialoga« dogovorili, da bodo »ustvarili pogoje in vzdušje za nadaljevanje izvajanja prve faze trgovsko-gospodarskega dogovora«. Po nekaterih analizah je bila sicer do junija uresničena okoli polovica zavez.

Čeprav naj bi šlo za redni pregled uresničevanja določil sporazuma, pa je telefonski pogovor kar nekaj časa visel v zraku. Odnosi med velesilama so namreč spet izjemno napeti. Ameriški predsednik Donald Trump je v luči pandemije covida-19 in prihajajočih predsedniških volitev zelo zaostril retoriko do države z največ prebivalci na svetu.

Krivi jo namreč za trenutno svetovno zdravstveno krizo, ki je ZDA še posebej močno prizadela. Minuli teden je tako Trump zagrozil, da je pripravljen povsem prekiniti gospodarsko sodelovanje s Kitajsko, saj da ZDA od njega nimajo nobene koristi.

Dodatno negativno dinamiko je v odnose vneslo dogajanje v Hongkongu ter ameriško ukrepanje proti kitajskim tehnološkim podjetjem, kot sta Huawei in Bytedance, ki upravlja z družbenim omrežjem Tiktok.