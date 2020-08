Cigler Kralj si je odziven trg dela zadal za eno osrednjih nalog svojega mandata, koronska kriza pa je pomen te prioritete samo še okrepila, je poudaril. Vlada je uspela po njegovih besedah s protikoronskimi ukrepi v ključnih mesecih epidemije covida-19 zaščititi več kot 300.000 delovnih mest. V evidenco brezposelnih se je tako prililo »le« 14.000 novih brezposelnih, »že sredi maja pa se je trend priliva ustavil in od takrat število brezposelnih počasi, a vztrajno upada«. »Razveseljivo je, da je vedno več ponudbe delovnih mest,« je dodal.

Večina pričakuje težko jesen

Ne glede na to pa strah različnih deležnikov pred jesenjo razume. Kot je dejal, se o napovedih, kaj bi se lahko v prihodnjih mesecih dogajalo na trgu dela, veliko pogovarjajo na ministrstvu, na vladi, v okviru delovne skupine pod vodstvom ekonomista Mateja Lahovnika, v njegovi stranki NSi in tudi s socialnimi partnerji. »Dejansko večina teh akterjev pričakuje težko jesen.«

Na vprašanje, ali bodo torej podaljšali doslej ključni ukrep subvencioniranja čakanja na delo doma na september, je odvrnil, da odločanje o tem poteka prav te dni.

Sam se nagiba k čim obsežnejši usmeritvi gospodarstva na ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, take pobude pa dobiva tudi od zunaj. Za koriščenje te možnosti je Zavod RS za zaposlovanje do vključno nedelje prejel 7765 vlog za 40.743 oseb, kar je »malenkost manj« od Cigler Kraljevih pričakovanj. »Je pa res, da bi se verjetno več delodajalcev za to odločilo, če ne bi bilo ukrepa čakanja na delo doma. Tu je glavno torišče odločanja, ali še za en mesec podaljšati ukrep čakanja na delo doma,« je izpostavil.