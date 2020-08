Na dveh spletnih referendumih sredi avgusta so se člani Gibanja petih zvezd, ki je nastalo leta 2009 in ki je v zadnjih dveh letih na oblasti, odpovedali dvema svojima temeljnima programskima točkama. Stranka z največ poslanci in senatorji v italijanskem parlamentu je očitno odrasla in se otresla nekaterih iluzij o sebi in svetu, tudi tega, da so običajni ljudje boljši politiki kot poklicni politiki. Tri četrtine udeležencev strankinega spletnega glasovanja je najprej podprlo predlog, da ne velja več pravilo, po katerem lahko vsak član stranke zasede največ dva mandata, tudi če ne gre za isto funkcijo. Tako bo na primer zdaj lahko županja Rima Virginia Raggi, ki je prej že opravljala mandat mestne svetnice, še drugič kandidirala za županjo.

Članstvo je potem s 60 odstotki podprlo še predlog, da se opusti prepoved predvolilnih koalicij s tradicionalnimi strankami. To je zelo pomembno za lokalne volitve 20. septembra, saj bo zdaj Gibanje petih zvezd lahko sklenilo predvolilno zavezništvo z levosredinsko Demokratsko stranko, s katero je v vladni koaliciji od lanske jeseni. Menda se pripravlja dolgoročno politično sodelovanje z demokrati, ki so nastali iz nekdanjih evrokomunistov in sredinsko usmerjenih krščanskih demokratov.

Salvini izgublja podporo Za tako sodelovanje obeh bolj sredinskih strank je trenutek zelo primeren. Skrajno desna populistična Liga, ki jo vodi demagog Matteo Salvini, izgublja podporo. Pred letom dni jo je podpiralo kar 37 odstotkov Italijanov, zato je Salvini poskušal z izstopom iz koalicije, v kateri je bil z Gibanjem petih zvezd, izsiliti predčasne volitev, po katerih bi nato ob pomoči desničarja Silvia Berlusconija in skrajno desnih Bratov Italije postal premier. Toda jeseni je Gibanje petih zvezd vlado nepričakovano sestavilo z demokrati in zdaj Salvinijevo stranko, ki je dosledno v opoziciji, podpira samo še 25 odstotkov Italijanov. Poleg tega se zdi, da je Berlusconijeva stranka Naprej, Italija vse bolj naklonjena vladi. Salvini je največ izgubil zato, ker je del njegovih volilcev začel podpirati Giorgio Meloni (Bratje Italije), ki se navezuje na neofašizem, a je tudi manj sovražna do EU kot on, enako sovražna pa do migrantov. Triinštiridesetletna Melonijeva, ki bi v vsej Italiji zdaj dobila morda celo 15 odstotkov glasov (skupaj s Salvinijem 40 odstotkov), predvsem ni taka odvisnica od družbenih medijev in si ne prizadeva ves čas biti v središču pozornosti, kot velja za 47-letnega Salvinija. Hčerka Sardinca in Sicilijanke prav tako bolj nagovarja revni jug Italije, ki ima nižji življenjski standard od Slovenija, medtem ko je Milančan Salvini pred leti zagovarjal odcepitev bogatega severa, kjer ljudje živijo skoraj tako dobro kot Nemci. Vodja Lige je veliko izgubil tudi zaradi nenehnega kritiziranja vladnega boja proti koronavirusu, medtem ko je Melonijeva v tej hudi krizi nastopala veliko odgovorneje o in bolj premišljeno.

Zgodovinska priložnost Spomniti je treba, da je spomladi več kot 30.000 Italijanov umrlo zaradi pandemije, ki se zdaj spet širi v Italiji. Našo sosedo pa je iz finančnega zloma in gospodarske katastrofe rešil julijski vrh EU s 750 milijardami evrov vrednim programom pomoči za vse države članice. V Ligi niti tega izjemnega uspeha vlade niso hoteli priznati. Italija, ki pričakuje letos osemodstotni upad BDP, naj bi dobila 81 milijard evrov posojil in 127 milijard evrov nepovratnih sredstev, kar je v realni vrednosti nekajkrat več, kot je po drugi svetovni vojni dobila od ZDA v okviru Marshallovega načrta.