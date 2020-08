Boris Štefanec in Drago Kos: Pivčeva se požvižga na etiko

“Politika je spolzko področje, in če ti na tem spolzkem terenu zdrsne, moraš to priznati in preprosto oditi. Glede na to, da je Aleksandri Pivec že tolikokrat zdrsnilo, je seveda zrela, da odide,” je prepričan Boris Štefanec.