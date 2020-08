Z minimalno zmago Bayerna iz Münchna v finalu lige prvakov nad PSG se je v Lizboni zaključila s koronavirusom zaznamovana nogometna sezona. Potem ko so si že v začetku poletja podredili domačo konkurenco in slavili tako v prvenstvu kot pokalu, so serijski nemški prvaki deklasirali še tekmece na mednarodnem odru in po letu 2013 drugič v zgodovini osvojili vse, kar se je osvojiti dalo. Podoben dosežek je pred tem uspel le še Barceloni v sezonah 2008/09 in 2014/15, a še zdaleč ne tako prepričljivo. »Po super Bayernu Juppa Heynckesa smo dobili mega Bayern Hansija Flicka,« so uspeh pospremili novinarji nemškega tabloida Bild.

Ko gre za debitantsko sezono, Flickovi v tem tisočletju ni para. Je uspešnejša od tiste, ki sta jo pri Barceloni imela tako Pep Guardiola kot Luis Enrique, saj sta trojček lovorik osvojila z ekipo, ki sta jo prevzela na začetku sezone in ob pomoči številnih okrepitev. Tudi zaradi tega se je Nemca že prijel vzdevek strokovnjaka z Midasovim dotikom, saj se zdi, da se vse, česar se dotakne, spremeni v zlato. Stroko je prepričal predvsem s širokim taktičnim znanjem, svojo genialnost pa dokazal tudi v finalu z uvrstitvijo rezervista Kingsleyja Comana v začetno postavo. Francoz se mu je oddolžil z zmagovalnim golom in fantastično predstavo, ki mu je na koncu prinesla tudi naziv najboljšega posameznika obračuna. »Treba je poudariti, da je Hansi Flick od prve minute v igro poslal Comana, ki je nato dosegel zmagovalni gol. S tem je dokazal, da ima zlat nos za menjave,« je dejala legenda Bayerna Lothar Matthäus .

»Za nami je neverjetno popotovanje. Od tega, kako smo igrali in se počutili še jeseni, smo prišli razmeroma daleč,« je ocenil vezist Bayerna Thomas Müller . »Še pred desetimi meseci si na Bavarskem o tem niso drznili niti sanjati,« pa so zapisali pri nemški reviji Kicker in spomnili na novembrski prvenstveni poraz z 1:5 proti Eintrachtu iz Frankfurta. Nogometna preobrazba, skozi katero je odtlej šel Bayern in pod katero je po odhodu Nika Kovača podpisan njegov pomočnik Hansi Flick, je nič manj kot čudežna. Petinpetdesetletnik je v nekaj kratkih mesecih prerodil ekipo, ji vrnil identiteto, konservativen pristop pod njegovim hrvaškim predhodnikom pa je zamenjala dinamična in napadalna igra z bliskovitimi prehodi v napadalno polovico. Ta je po prepričanju španskega dnevnika El Mundo »utelešena nogometna perfekcija«.

Bavarska odisejada na vrh nogometnega Olimpa bo v zgodovino lige prvakov zapisana kot najdominantnejša doslej. Moštvo je do svoje šeste zmage v najmočnejšem klubskem tekmovanju kot prvo prišlo z enajstimi zmagami na prav toliko tekmah, na poti do nje pa med drugim v skupinskem delu s 7:2 premagalo Tottenham in s 6:0 Crveno zvezdo, v izločilnih bojih pa s skupnim izidom 7:1 izločilo Chelsea in z 8:2 ponižalo anemično Barcelono. Skupno je zabilo kar 43 golov oziroma 3,9 na obračun, s tem pa posekalo rekord Parižanov iz predlanske sezone (3,38).

Globok priklon Söderja

Da poraz francoske prvake skeli še nekoliko bolj, je junak finala njihov nekdanji član in za nameček še Parižan. Park princev je zapustil pred šestimi leti, v tem času pa z Juventusom in Bayernom osvojil 16 lovorik. Skupno jih ima v svoji vitrini že 20, v povprečju pa novo osvoji na vsakih 9,65 tekme. »To ni bil le neverjeten večer za klub, temveč tudi njegove navijače. Nepopisno sem srečen, a zaradi PSG tudi nekoliko žalosten. Čeprav sem predan Bayernu, me zaradi tega boli srce, saj prihajam iz Pariza. A med tekmo sem moral ostati profesionalen in ne razmišljati o tem,« je povedal Kingsley Coman. Štiriindvajsetletnik je sicer postal šele peti Francoz, ki je zadel v finalu lige prvakov, saj je pred tem to uspelo le še Karimu Benzemaju (2018), Zinedinu Zidanu (2002), Marcelu Desaillyju (1994) in Basileu Boliju (1993).

Nogometaši Bayerna so v München prispeli včeraj popoldne, zaradi pandemije koronavirusa pa je bilo slavje manj živahno kot v preteklosti. Ob prihodu na letališče jim je dobrodošlico izrekel bavarski premier Markus Söder in ekipi polaskal z besedami, da je ena najboljših Bayernovih, kar jih je videl. »Čestitke in globok priklon,« je dejal politik, ki sicer velja za gorečega navijača drugoligaša iz Nürnberga.