ZN so upali, da bodo ta teden na pogovorih med predstavniki vlade sirskega predsednika Bašarja al Asada, opozicije in civilne družbe uspeli tlakovati pot za širši politični proces, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pogovori so bili, tudi zaradi pandemije novega koronavirusa, namreč zamrznjeni že devet mesecev.

Pogovore med 15 delegati iz vsake skupine je vodil posebni odposlanec ZN za Sirijo Geir Pedersen. Nato pa so dobili potrditev, da so bili trije člani delegacij pozitivni na testu za koronavirus. Vsi udeleženci so se namreč testirali pred odhodom v Ženevo in po današnjem prihodu v mesto.

Kdo je okužen, niso razkrili, so pa takoj sprejeli ustrezne ukrepe in pogovore ustavili. Kot navaja AFP, so delegati na sedež ZN v Ženevi prišli z zaščitnimi maskami na obrazih, na pogovorih pa so spoštovali razdaljo.

Obor, ki bo revidiral ustavo, ima sicer 150 članov, danes pa je potekalo srečanje ožje skupine. Odbor so ustanovili septembra lani in se je prvič sestal mesec kasneje. Drugega srečanja ni bilo, ker se niso strinjali o dnevnem redu, nato pa je že nastopila pandemija.

Združeni narodi si že več kot devet let prizadevajo, da bi dosegli politično rešitev za sirsko vojno, ki je zahtevala več kot 380.000 življenj, z domov pa je moralo zbežati več kot 11 milijonov ljudi.