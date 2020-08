Pred kratkim so se številni hrvaški in srbski mediji razpisali o drami, ki se je dogajala v luksuzni vili v dalmatinskem mestu Kaštel. Tja se je na počitnice z družino odpravila hrvaška voditeljica Nikolina Pišek, ki je poročena s srbskim poslovnežem Vidojem Ristovićem. Razlog za dramo naj bi bil afriški pritlikavi jež, hišni ljubljenček družine. Lastnika vile, ki se oddaja za 1300 evrov na noč, naj bi po pisanju hrvaškega Jutarnjega lista zmotil vonj živali, ki se je razširil po vseh prostorih luksuzne vile.

Ker je ubogo majhno bitje povzročilo toliko gneva in obtožb, smo preverili, ali je bilo kazanje s prstom nanj upravičeno. Afriški pritlikavi jež ne živi v naravi, saj gre za umetno vzrejeno vrsto ježka, zanjo pa je značilen bel trebušček. Zaradi simpatičnosti je jež hitro postal priljubljen predvsem med ljubitelji eksotičnih živali, kupite pa ga lahko že za 40 evrov. Pri vzgoji nove vrste so se rejci zavzeli za to, da bi dobili majhno žival s prijaznim značajem, ki ne potrebuje zimskega spanja. Ježek se lepo prilega v dlan: običajno ni daljši od 20 centimetrov in ne tehta več kot 500 gramov. Afriški ježi so praktično brez vonja in ne povzročajo alergij.

Skrb za bitje z bodicami je enostavna

Ježke so začeli razmnoževati pred več kot dvema desetletjema v Ameriki. V tem času je vzrediteljem uspelo narediti ogromno, zlasti glede raznolikosti barv. Nekoč sivemu kožuhu se je pridružila pestra paleta barv: od čokoladne, mavrične do barve cimeta in šampanjca. Z nekaj sreče lahko najdete tudi pikčastega in albina. In kot kaže, še naprej iščejo nove barve in kombinacije.

Skrb za afriškega ježka ni zahtevna. Za zadovoljstvo potrebuje večjo kletko, posodici za hrano in vodo ter zavetje, kamor se lahko umakne oziroma skrije. Kot podlogo lahko uporabimo tetra plenice ali slamo in žagovino. Kot pove že ime, afriški ježki obožujejo toploto. Najudobneje se počutijo na temperaturi od 22 do 25 stopinj Celzija. Pri temperaturah, ki so tik pod temi vrednostmi, ježi postanejo leni, manj zainteresirani za okolico. Afriški ježki so zelo snažni, stranišče imajo izključno na enem mestu. Samo namestiti morate podlogo in jo vsak dan zamenjati oziroma očistiti.

Da se ježek ponoči ne bo dolgočasil in vam z glasnim ropotanjem kratil spanca, mu v kletko namestite tekalno stezo oziroma kolo. Ne nazadnje je debelost pri teh ježkih zelo pogosta. Zredi se lahko tudi do teže en kilogram. Hranite ga lahko s suho mačjo hrano, pustim kuhanim mesom, teknejo mu tudi različne žuželke ter koruza in seveda sadje, najbolj mu dišijo grozdje in jabolka. Še nasvet: z ježkom je na splošno treba ravnati zelo nežno. Potrebuje veliko časa, da se navadi na vonj ljudi in njihov glas. Ko je nervozen oziroma se ne počuti varno, pa zna majhna bodičasta kepica tudi močno ugrizniti, takrat ne prizanese niti roki, ki ga hrani.