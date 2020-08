Hans Dieter Flick je trenutno najboljši nogometni trener na svetu. To dejstvo potrjujejo tako številke kot slika. Bayern je ta čas najboljše moštvo v Evropi, 55-letni Nemec pa poveljnik sijajnega stroja, ki ne samo premaguje, temveč melje tekmece. Preteklost v Heidelbergu rojenega strokovnjaka kaže, da je močno povezan z Bayernom, trenerskih veščin pa se je največ naučil od nemškega selektorja Joachima Löwa. Da je velemojster komunikacije z igralci, ima zasluge tudi eden najboljših trenerjev vseh časov Giovanni Trapattoni.

Flick je v sezono 2019/20 vstopil kot pomočnik Nika Kovača. Hrvat je na začetku novembra dobil nogo, Hansi Flick, kot Nemca imenuje nemški tisk, pa je postal »mašilo« pred izbiro novega trenerja. Pod Flickovim vodstvom je Bayern v ligi prvakov najprej z 2:0 premagal Olympiacos, sledili sta odmevni zmagi s 4:0 nad Borussio in Fortuno iz Düsseldorfa, v ligi prvakov pa je Flick v Beogradu proti Crveni zvezdi popeljal Bayern do zmage s 6:0. Predsednik bavarskega nogometnega velikana Uli Höness, direktor Karl Heinz Rummenigge in športni direktor Hasan Salihamidžić so se po izjemnih dosežkih hitro strinjali, da pretrgajo pogovore z drugimi trenerji, zato so 22. decembra lani najprej s Flickom podpisali trenersko pogodbo do konca sezone.

Pri 20 letih za Bayern Kot nogometaš je Flick člansko nogometno kariero začel pri Sandhausnu, že po dveh sezonah pa je pri 20 letih podpisal pogodbo z Bayernom. V petih sezonah je zvezni igralec nosil dres Bavarcev na 104 tekmah, zabil je pet golov. Od leta 1990 do 1993 je igral za Köln, za katerega je zbral 44 nastopov. Zadnjih šest sezon je kot igralec nastopil za Victorio Bammental, kjer je tudi začel trenersko pot. V nogometni karieri sicer ni zbral nobenega nastopa za nemško člansko reprezentanco, dvakrat pa je igral za izbrano vrsto do 18 let, ko je Nemčija maja leta 1983 z 1:0 premagala Švedsko in s 3:1 Bolgarijo. V novo tisočletje je Hans Dieter Flick vstopil kot trener Hoffenheima, kjer je preživel dobre štiri sezone. Novembra leta 2005 je klub z njim pretrgal sodelovanje, saj je štiri sezone neuspešno naskakoval klubski cilj – napredovanje v drugo nemško ligo. V sezoni 2005/06 je kot pomočnik trenerja Kurta Jare sedel na klopi Salzburga. Omenjena sezona je bila zanj zelo poučna, saj sta se avstrijskemu moštvu ob koncu sezone priključila športni direktor Giovanni Trapattoni in koordinator Lothar Matthäus. Flick je dejal, da se je od Trapattonija naučil zelo veliko, predvsem o nogometni taktiki in odnosih z igralci.