To je res, 47 odstotkov vsega sadja v Sloveniji naj bi se pridelalo v Posavju, kjer imamo res dobre lege za pridelavo sadja, v zadnjem času se pridela tudi vse več zelenjave. Največ sadja se je nekoč prodalo na zagrebški tržnici. Poznalo se je, da smo v bližini Zagreba, ki ima z okolico skoraj dva milijona prebivalcev. Tudi kupna moč v Zagrebu ni bila nič slabša od Ljubljane. Sadje se je vozilo v Zagreb z vlakom na železniško postajo, od tam pa z vozički oziroma nekakšnimi rikšami na tržnico. Danes večino sadja prodamo v Sloveniji pri veletrgovcih, nekaj pa tudi prek spletnih ekoloških ponudnikov, kot sta Zeleni zabojček in Zeleni krog, in v različnih ekoloških trgovinah po Sloveniji.

Pri starih sortah gre za visokodebelna drevesa, ki niso primerna za vzgojo v intenzivnih sadovnjakih. So pa vse te nove sorte odporne proti škrlupu, ki je glavna bolezen jabolk, zato so najbolj primerne za pridelavo. V Posavju smo na nizki nadmorski višini, zato je veliko vlage, ki je glavni razlog za razvoj bolezni, predvsem sajavosti jabolk.

Največ jih izvira iz Češke, sirus je iz Madžarske, topaz pa iz Avstrije. Večino sadik dobimo v drevesnici Obstbaumschule Deimel v Avstriji. Oktobra 2012 smo imeli v Posavju katastrofo, snegolom, ki nam je uničil praktično vseh devet hektarjev nasadov. Vse je bilo na tleh. Od 27.000 sadik smo jih morali 20.000 zaradi snegoloma zamenjati.

V povprečju slabih dvajset let, razen topaza, ki je bolj občutljiva sorta, ker ga lahko že po nekaj letih doleti bolezen koreninskega vratu.

Topaz ima vse, kar mora imeti dobro jabolko. Malce sladkobe in malce kisline. Veliko so za reklamo topaza naredili tudi veletrgovci, zato je postal iskana blagovna znamka. V zadnjem času se veliko oglašuje tudi bonita, ki izvira iz Italije in je prav tako rdeča sorta kot topaz. Ampak dvomim, da bo lahko tako uspešna blagovna znamka kot topaz, po katerem je res veliko povpraševanja. Že zdaj nas kličejo ljudje, ki bi radi kupili jabolka, ampak pred novembrom jih ne začnemo prodajati.

Se še najdejo takšni, ki pridejo in kupijo pet ali šest zabojčkov, jih dajo v klet, kjer lahko jabolka počakajo do spomladi, vendar so res vse bolj redki. Večina kupuje jabolka v kartonastih škatlah po deset kilogramov, kar jim zadošča za kakih štirinajst dni. Je pa res, da se jabolk poje manj kot nekoč.

Razlog, da se poje precej manj jabolk kot nekoč, je predvsem, da je na trgu ogromno uvoženega sadja, kot so agrumi, banane in drugo tropsko sadje, ki se ga dobi v trgovinah skozi vse leto. Včasih se je kupovalo sezonsko sadje, danes pa dobiš jagode tudi decembra, banane in drugo tropsko sadje pa 365 dni na leto. Bi si pa želel, da bi se jih pojedlo več, pa ne zato, ker jih sam pridelujem. Če pogledamo karakteristiko zdravilnih snovi, ki jih vnesemo v telo, je med sadjem jabolko na drugem mestu, takoj za brusnico, hruška pa je tretja. Banana je šele na šestem mestu.

Lahko rekel, da je po hruškah povpraševanja približno deset odstotkov v primerjavi s povpraševanjem po jabolkih. Hruške se kupujejo po kilogram, največ dva.

To je res. Razlog pa tiči v zaslužku. Velikim pridelovalcem se bolj splača jabolka izvoziti kot prodati na domačem trgu, zaradi pomanjkanja pa se potem jabolka uvažajo. Slovensko jabolko gre sploh daleč, tudi na Bližnji vzhod in v Veliko Britanijo. Če govorimo o ekoloških jabolkih, jih je bilo lani premalo za ves slovenski trg, zato so se uvažala iz Italije. Povpraševanja po ekološkem sadju je opazno vedno več.

Seveda. Če na ekološki način pridelamo okoli 25 ton jabolk na hektar, jih na konvencionalni način tudi čez 40 ton. Ekološka jabolka tudi radi napadejo črvi, ker ne uporabljamo insekticidov, tako da je treba upoštevati še določen odmet. Ljudje črvivih jabolk pač ne kupujejo, zato gredo v predelavo za kis.

Glavni problem je sajavost, kar pomeni, da jabolko napade gliva in zaradi tega na površini dobi črn madež, ki sicer ni strupen in se ga lahko obriše, res pa ne deluje lepo. Ker naših jabolk ne škropimo s sistemiki, je treba škropiti večkrat, le da za to uporabljamo zgolj sredstva naravnega izvora, ki niso škodljiva in ne prodrejo, tako kot konvencionalna škropiva, pod površino jabolka. Zato ekoloških jabolk v primerjavi s konvencionalno pridelanimi ni treba lupiti. Je pa eden naših največjih sovražnikov voluhar. Na Južnem Tirolskem imajo celo posebne ekipe, ki lovijo voluharje s posebnimi pastmi. Je pa zanimivo, da so tudi pri ekološki pridelavi med posameznimi državami velike razlike. V Nemčiji na primer na ekološki način pridelajo tudi 40 ton jabolk na hektar, ker imajo bistveno bolj ohlapne standarde za ekološko pridelavo kot pri nas, zato so tudi njihova ekološka jabolka bistveno cenejša kot pri nas. Povprečna cena za ekološko jabolko pri nas mora biti evro za kilogram, drugače delaš z izgubo. V Nemčiji je ta cena 40 centov. Na Južnem Tirolskem je cena od 60 do 80 centov, ampak tam je dovoljeno namakanje z dušikom, kar pri nas tudi v sanjah ni mogoče.

Nam je to izgubljena vrednost, ker, kot sem že povedal, za kilogram jabolk iztržimo en evro, če naredimo iz kilograma jabolk sok, kis, krhlje ali čips, pa za te izdelke iztržimo največ 60 centov, če upoštevamo zraven še steklenice, pakiranje, skladiščenje. Sicer pa naredimo okoli 30.000 litrov soka in 15.000 litrov kisa na leto.

Vsako leto več.

Jabolčnega vina je več na Koroškem in v Savinjski dolini, kjer ni trt. Pri nas v Posavju pa za jabolčno vino ni popolnoma nobenega zanimanja. Včasih, ko je bilo več visokodebelnih jabolk, so nekateri prešali jabolka za vino, danes pa je tega izrazito manj. Še največ se tega predela v žganje, po katerem je bilo, vsaj tako kot pravijo žganjekuhi, v času korone veliko povpraševanja.