O domnevnem izsiljevanju podjetnika Aleksandra Arha s strani bratov Metija (tokrat ga na sodišče ni bilo) in Edija Plave priče, ki so bile tokrat zaslišane na kranjskem okrožnem sodišču, niso vedele kaj dosti. Kot smo že poročali, sta brata Plava izsiljevanje zanikala. Tudi domnevni oškodovanec, podjetnik Aleksander Arh, je na eni od zadnjih obravnav dejal, da je bila njegova izjava na policiji posledica polaganja besed v usta, pritiskov in hudega stresa zaradi poslovnih in osebnih težav. Tožilka Polona Košnjek vztraja, da je bil Arh žrtev izsiljevanja. Od Edija Plave si je izposodil 50.000 evrov, a tudi ko naj bi mu vse to že vrnil, naj bi med letoma 2013 in 2015 brata Edi in Meti z grožnjami in tudi fizično silo zahtevala vse več denarja, navaja obtožnica. Tako naj bi Edi Plava Arha oškodoval za 51.000 evrov, njegov brat Meti pa za najmanj 40.000 evrov.

Mater domnevne žrtve bodo prisilno privedli Predsednica senata Polona Kukovec je včeraj opozorila, da bo odredila ponovno prisilno privedbo mame domnevnega oškodovanca Arha, saj se že večkrat na vabilo sodišču ni odzvala. Sodišče jo želi zaslišati kot pričo, policiji je odredilo celo prisilno privedbo, a je ni bilo doma. »Kje je bila, ne vem, ker sem bila na morju. Verjetno je šla k zdravniku,« je povedala Arhova sestra, ki jo je sodišče prav tako zaslišalo kot pričo. Sodnica Kukovčeva je poudarila, da opravičila, ki so ga mami napisali bližnji, sodišče ne sprejema. Zapisali so, da je stara, slabega zdravja, dodali so zdravstvene izvide iz lanskega leta. »Ti ne nakazujejo akutnih težav priče,« je povedala sodnica. Arhova sestra je bila o dogajanju, povezanem z izsiljevanjem, redkobesedna. »Očitno si je izposodil denar. Povedal je, da od bratov, vendar nisem vedela točno, kdo naj bi to bil,« je dejala. Povedala je tudi, da bratu sama žal ni mogla finančno pomagati.