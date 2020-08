Breskve so resnično čarobno sadje. Poleti, ko so v sezoni, si jih privoščite čim večkrat. Te dni, ko se poletje poslavlja in ko prižig pečice ni več kriminalno dejanje, specite breskve, nato pa v pozdrav poletju mehke in dišeče breskve postrezite s sladoledom. Lahko pa jih postrežete tudi z grškim jogurtom, ki ga po želji malo posladkajte.

Najboljše so sladke in zrele breskve. Dlje pečete breskve, bolj mehke in sladke so.

Priporočamo vanilijev sladoled, lahko pa uporabite katerega koli. Vanilijeva esenca ni obvezna, lahko namesto sladkorja in esence uporabite malo vanilijevega sladkorja, lahko tudi cimetovega sladkorja.

Pa dober tek!

