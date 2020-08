Adrijina letalska šola v roke Petra Jambreka

Letalsko šolo Adrie Airways je kupil Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, ki je v lasti pravnika in predsednika upravnega odbora Nove univerze Petra Jambreka. Kot je povedal za Finance, imajo velike načrte in želijo postati največja letalska šola na svetu. Poleg šolanja pilotov želijo ponujati tudi druga usposabljanja.