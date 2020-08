To se je zgodilo le tri dni po praznovanju štiriintridesetega rojstnega dneva svetovnega rekorderja na 100, 200 in 4 X 100 m ter osemkratnega olimpijskega zmagovalca. Rojstni dan je praznoval 21. avgusta na veliki zabavi presenečenja na domači Jamajki, na kateri je bilo po poročanju precej znanih imen, iz športa denimo angleški nogometni zvezdnik Raheem Sterling iz Manchester Cityja in napadalec Bayerja iz Leverkusna Leon Bailey.

Radijska postaja Nationwide90fm je poročala, da je enajstkratni svetovni prvak po objavi pozitivnega testa ostal v karanteni.