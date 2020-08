Conwayja sta si že nekaj let v laseh zaradi Trumpa, sodu pa naj bi izbile dno zadnje javne izjave njune 15-letne hčerke Claudie, ki prav tako kot oče kritizira Trumpa in ne razume mame, ki ga podpira.

Conwayjeva je bila ena od vodilnih v Trumpovi predsedniški kampanji leta 2016, in sicer od avgusta, ko se je iz predsedniške kampanje teksaškega senatorja Teda Cruza preselila k Trumpu. Skupaj s Stevom Bannonom sta prevzela vodenje kampanje, ko je Trump odpustil Paula Manaforta.

Manafort je bil obsojen zaradi finančnega kriminala, Bannon pa nedavno obtožen zaradi prevare vlagateljev v Trumpov zid na meji z Mehiko.

George Conway Trumpa med republikanskimi strankarskimi volitvami ni podpiral, po osvojitvi nominacije in volitev se je odločil, da ga podpre, ker je pričakoval, da ga bo teža položaja predsednika ZDA umirila in je bil celo pripravljen prevzeti visok položaj v novi vladi.

Kaj hitro pa je ugotovil, da bo Trump ostal Trump, kot so ga spoznali med kampanjo, in Conway je postal eden njegovih največjih kritikov, ki ga stalno zbada v medijskih izjavah in komentarjih.

"V družini se o marsičem prepiramo, vendar pa sva z možem glede otrok enotnega mnenja. Zaradi mojih otrok bom zdaj manj drama in več mama," je sporočila Kellyanne Conway, ki pa še vedno namerava govoriti na republikanski nacionalni konvenciji.

George Conway pa je naznanil, da se bo za nekaj časa upokojil tudi od twitterja, kjer je ostro napadal Trumpa. Kellyanne Conway je bila po drugi strani odločna Trumpova zagovornica v medijih, med drugim pa se je proslavila z izjavo o "alternativnih dejstvih", ki so zaznamovala skoraj štiri leta Trumpovega vladanja.

15-letna Claudia Conway je v nedeljo tvitnila, da je hudo prizadeta, ker bo mama govorila na republikanski konvenciji, in med drugim napisala, da se starša glede politike ne strinjata o ničemer. Tudi sama je napovedala, da si bo vzela dopust od družbenih medijev.

my mother’s job ruined my life to begin with. heartbreaking that she continues to go down that path after years of watching her children suffer. selfish. it’s all about money and fame, ladies and gentlemen.