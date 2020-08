Japonska podjetja, ki ponujajo poslovanje s kreditnimi karticami, imajo probleme z ustvarjanjem izvirnih kombinacij šestnajstih številk, ki označujejo posamezno kartico za posameznega uporabnika. Število uporabnikov je namreč v obdobju pandemije koronavirusa močno narastlo, saj se vedno več posameznikov izogiba gotovinskemu plačevanju in raje plačuje s karticami osebno ali pa preko spleta.

Povečano uporabo kreditnih kartic povezujejo tudi z oktobrsko vladno kampanjo, s katero so želeli vzpodbuditi brezgotovinsko plačevanje. Predsednik vlade Shinzo Abe je že pred časom sporočil, da si želi povišati odstotek nakupov, opravljenih brez gotovine, na štirideset odstotkov vseh nakupov do leta 2025, na daljši rok pa celo do osemdeset odstotkov vseh nakupov. Navkljub vedno večji priljubljenosti brezgotovinskega plačevanja je do lanskega leta več kot osemdeset odstotkov gospodinjstev za manjše nakupe še vedno uporabljalo bankovce in kovance, kot je pokazala lanskoletna študija. Skupno je v primerjavi z vsemi nakupi brezgotovinskih približno dvajset odstotkov, kar pa je trend, ki se počasi spreminja.