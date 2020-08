Vladni predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021-2026, ki ga je DZ prvič obravnaval julija, namreč predvideva 780 milijonov evrov dodatnih sredstev za vojaške investicije, od tega večino za nabave oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, načrtovan pa je tudi nakup letala in dveh helikopterjev.

V Levici so prepričani, da mora o največji nabavi orožja doslej odločati ljudstvo. "Vprašanje, ali bomo 780 milijonov namenili za oklepnike ali domove za starejše, za tanke ali stanovanja, za raketomete ali zdravstvo, bo močno vplivalo na to, kakšno zdravstvo, stanovanja in domove za starejše bomo imeli. Ko odločamo o 780 milijonih, ne odločamo le o denarju, pač pa o smeri prihodnjega razvoja te družbe," so zapisali v sporočilu za javnost po današnji novinarski konferenci poslanske skupine.

Poudarili so, da se zakon sprejema v času, ko Slovenija ni niti najmanj vojaško ogrožena, je pa na pragu drugega vala epidemije novega koronavirusa. "Gospodarstvo se bo letos zmanjšalo za kar 7,6 odstotka BDP, zdravstvo, domovi za starejše in drugi sistemi v državi pa so kronično podhranjeni. Vlada v takih okoliščinah načrtuje 780-milijonsko nabavo nepotrebnega orožja od tujih vojaškoindustrijskih kompleksov, kar pomeni, da s tem denarjem v Sloveniji ne bo rešeno ali ustvarjeno niti eno delovno mesto, zagotovljena pomoč niti enemu bolniku s covidom-19 in zgrajen niti meter infrastrukture, pa naj gre za cesto, železnico ali stanovanje," so opozorili.