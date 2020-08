Podjetje s sedežem v Londonu je danes objavilo rezultate revizije širitve rudnika, pri kateri je družba maja letos razstrelila jame, ki so bile eno najstarejših arheoloških najdišč v Avstraliji. V njih so arheologi našli dokaze naselitve že pred 46.000 leti, jame so bile pomembne za lokalno aboridžinsko prebivalstvo.

V podjetju so ugotovili, da pri namestitvi eksploziva v bližino jam ni šlo za »posamičen vzrok ali napako«. Podjetje je za širitev rudnika, s katero je dobilo dostop do dodatnih osem milijonov ton železove rude, takrat ocenjene na okoli 135 milijonov avstralskih dolarjev, imelo pravno podlago, ni pa izpolnilo svojih standardov in internih usmeritev, je poročal avstralski medij ABC.

Tako so odločili, da glavni izvršni direktor Jean-Sebastien Jacques ne bo prejel 2,7 milijona britanskih funtov (okoli tri milijone evrov) nagrade za letos, poleg tega bo njegova večletna nagrada, ki je predvidena za izplačilo spomladi 2021, nižja za milijon funtov. Vodja divizije za železovo rudo Chris Salisbury in vodja odnosov z javnostmi Simone Niven pa bosta vsak ob več kot pol milijona funtov nagrade za letos. Vsi trije sicer ostajajo na položajih.

»V celoti priznavamo, da morajo biti tradicionalni lastniki obravnavani kot enakopravni partnerji, kar pomeni reden, odprt in spoštljiv dialog,« je v izjavi zapisal predsednik Ria Tinta Simon Thompson. Napovedal je uvedbo novih ukrepov, da se ne bo ponovil dogodek pri jamah Juukan Gorge, in prizadevanja za ponovno vzpostavitev zaupanja z aboridžinskimi prebivalci Puutu Kunti Kurrama in Pinikura (PKKP).