Ker danes opolnoči začne veljati obveznost karantene ob vstopu iz Hrvaške v Slovenijo, policija na mejnih prehodih pričakuje precej povečan promet. Tega so sicer napovedovali že za konec tedna, vendar v preteklih dveh dneh pretirane gneče na mejnih prehodih ni bilo. Policija vseeno poziva državljane naj se na pot domov odpravijo pravočasno.

Povečan promet s Hrvaške, kjer naj bi v soboto dopustovalo še 70.000 Slovencev, pričakujejo predvsem na mejnih prehodih Gruškovje, Jelšane in Dragonja. Na policiji dopustnike pozivajo, naj z odhodom proti Sloveniji ne odlašajo do popoldneva ali večera, da se lahko tako izognejo gneči in v Slovenijo prispejo še pred polnočjo, ko začne za vstop v Slovenijo iz Hrvaške veljati obveznost 14-dnevne karantene. Prav tako naj izberejo manj obremenjene prehode. Povečan promet danes pričakujejo tudi na cestah proti Avstriji.

Razmere »popolnoma normalne«

Trenutni podatki prometno-informacijskega centra kažejo, da je čakalna doba za vstop v državo za osebna vozila na mejnih prehodih Dragonja in Starod do trideset minut, na mejnih prehodih Obrežje, Jelšane in Gruškovje pa do ene ure. Nekoliko dlje čakajo vozniki tovornih vozil, in sicer na Gruškovju do tri ure, na Obrežju in Zavrču pa do eno uro.

Stanje na Primorskem je mirno. Kot je povedal predstavnik Policijske uprave Koper Jure Griljc, so razmere na njihovem območju »popolnoma normalne« oz. je prometa za to obdobje celo nekoliko manj kot ponavadi. Griljc to pripisuje dejstvu, »da so ljudje resno vzeli opozorila vlade in se očitno že predčasno vrnili«. Tudi z ozirom na razmere v preteklem koncu tedna, ko praktično ni bilo večjih zastojev, na koprski policijski upravi tako tudi v nadaljevanju dneva ne pričakujejo bistvenega povečanja prometa, je dodal Griljc.

O posebnostih ne poročajo niti z območja Policijske uprave Murska Sobota, kjer promet na mejnih prehodih Petišovci, Gibina, Razkrižje in Hotiza poteka nemoteno. V Petišovcih potniki v državo vstopajo na eni vstopni stezi, po potrebi tudi po dveh, med potniki pa prevladujejo državljani Slovenije.