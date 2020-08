Močno neurje opustošilo Benečijo

Močno neurje z orkanskim vetrom in točo je v nedeljo zvečer opustošilo italijansko deželo Benečijo. Posebej prizadeta so bila območja okoli Padove, Verone in Vicenze. Številne kmetijske nasade je tudi poplavilo, vinograde pa povsem oklestilo. Škodo že ocenjujejo v milijonih evrov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.