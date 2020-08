Ponoči se bodo padavine prehodno okrepile in do jutra ponehale. Od zahoda se bo jasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. V torek bo povečini sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Tudi v četrtek bo povečini sončno, popoldne ali zvečer pa bodo predvsem v hribovitem svetu posamezne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad osrednjo Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. V spodnjih plasteh ozračja priteka nad naše kraje od vzhoda prehodno hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. V Alpah bodo krajevne padavine, drugod bo povečini suho. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V torek bo povečini sončno, sprva v krajih jugovzhodno od nas še pretežno oblačno.

Biovreme: V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi zmerno obremenilen, spanje vremensko občutljivih v noči na torek bo moteno. V torek bo vremenski vpliv ugoden in spodbuden.