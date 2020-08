Nemški Bayern je veliki zmagovalec letošnje lige prvakov, ki je zaradi pandemije koronavirusa potekala v spremenjenem formatu. Junak Bavarcev je Kingsley Coman, ki je v 59. minuti zabil odločilen gol. Vidno vlogo je odigral tudi vratar Manuel Neuer, ki je ubranil izjemni priložnosti Neymarju v prvem in Marquinhosu v drugem polčasu. Bayern je ligo prvakov osvojil šestič v klubski zgodovini.

Moštvi sta v Lizboni v obračun krenili na vso moč. Ritem igre je bil visok, zato časa za počivanje igralcev praktično ni bilo. Prvo veliko priložnost na tekmi je v 18. minuti zapravil Neymar, ki je dobro streljal, a je bil Neuer dovolj zbran, imel pa je tudi nekaj sreče, da ga je žoga zadela v roko. Štiri minute kasneje je na drugi strani iz obrata streljal Robert Lewandowski, a je Parižane rešila vratnica. Ko je v 25. minuti zaradi poškodbe igrišče zapustil Jerome Boateng, se je zdelo, da bi imel lahko Bayern težave, a ga je odlično nadomestil Niklas Süle. V drugi polčas sta moštvi stopili nekoliko bolj previdno, a je v 59. minuti sledil ključni dogodek finala. Joshua Kimmich je z desne poslal odličen predložek, ki je v kazenskem prostoru preletel vse, na levi strani pa je na žogo čakal osamljeni Kingsley Coman, ki je ostal zbran in z glavo hladnokrvno matiral Jesusa Navasa. V nadaljevanju je PSG poskušal do izenačenja, v 70. minuti je Neuer ubranil izjemno priložnost Marquinhosa, a mu do preobrata ni uspelo.

Za Bayernom je tako perfektna sezona, v kateri je osvojil obe domači lovoriki in ligo prvakov. Moštvo trenerja Hansa-Dieterja Flicka je v nadaljevanju nogometne sezone po prekinitvi zaradi koronavirusa na 15 tekmah doseglo prav toliko zmag (devet v nemškem prvenstvu, dve v nemškem pokalu in štiri v ligi prvakov), skupno pa so sezono sklenili s kar 21 zaporednimi uspehi. Zadnjikrat Bavarci niso zmagali 9. februarja, ko so v 21. krogu nemškega prvenstva remizirali proti Leipzigu z 0:0. Grenkobe poraza pa nemški državni in pokalni prvak ni okusil vse od 7. decembra lani, ko jih je v 14. krogu domačega prvenstva z 2:1 ugnala Borussia (M). Če k temu dodamo, da Bayern v letošnji sezoni lige prvakov na enajstih tekmah sploh ni izgubil ali remiziral, je jasno, da je zasluženo prišel do končne zmage.

Dodajmo še to, da sta se zaključna turnirja osmerice v ligi prvakov in evropski ligi, ko so od četrtfinala naprej igrali na eno tekmo, izkazala kot velik zadetek v polno. Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je za ameriško tiskovno agencijo Associated Press povedal, da se bodo pogovorili o tem, da bi zadržali sistem tekmovanja, ki so ga morali uvesti zaradi pandemije novega koronavirusa.