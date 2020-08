Kaj zdaj to pomeni? Ali da Slovenci na Hrvaškem niso slišali groženj Jelka Kacina ali pa jih ne jemljejo resno. Kar je oboje zanj zelo hudo. Obstaja pa še tretja možnost: da je nekdo Jelka naplahtal, da je na Hrvaškem še sto tisoč Slovencev, ti so pa medtem že vsi doma. No, tudi to ni zanj prav ugodna možnost. Iščemo naprej. Želimo mu, da tokrat ne bi bil krivec. A slabo kaže…