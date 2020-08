Prva zmaga Rudarja v drugi ligi

Nogometaši Rudarja iz Velenja, ki so v minuli sezoni gladko izpadli iz prvoligaške konkurence, so v tretjem krogu druge lige dosegli prvo zmago. V Šmartnem ob Paki so slavili z 2:1. Vrh lestvice zavzemajo Fužinar, Krka in Nafta, ki so edini brez poraza. Po prihodu iz tretje lige je prijetno presenetilo Primorje, ki je skočilo na šesto mesto po zmagi nad nekdanjim prvoligašem Krškim. Drugi poraz zapored je utrpel Triglav pod vodstvom Damjana Gajserja, ki je klonil na gostovanju v Biljah. Brda so edina ekipa v ligi brez osvojene točke in doseženega gola.

Izidi tretjega kroga druge lige: Beltinci – Drava 2:3, Bilje – Triglav 1:0, Fužinar – Nafta 1:1, Primorje – Krško 2:0, Dob – Dekani 4:1, Krka – Brda 4:0, Brežice – Radomlje 1:3, Šmartno – Rudar 1:2, vrstni red: Fužinar, Krka in Nafta po 7, Dob, Radomlje, Primorje in Bilje po 6, Dekani in Rudar po 4, Beltinci, Drava, Triglav, Krško in Šmartno po 3, Brežice 1, Brda 0. Pari prihodnjega kroga, sobota: Krško – Dekani, Radomlje – Dob, Triglav – Šmartno, Drava – Krka, Primorje – Fužinar, Nafta – Beltinci, nedelja: Brda – Bilje, Rudar – Brežice.