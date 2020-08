Šesti finale evropske lige, šesta zmaga. Nogometaši Seville so v petek zvečer v Kölnu v velikem finalu drugokakovostnega evropskega pokala porazili milanski Inter s 3:2 (2:2) in tako dokazali, da so resnični vladarji tega tekmovanja. Med najbolj razočaranimi pri italijanskem podprvaku je bil slovenski vratar Samir Handanović, ki pri 36 letih še naprej neuspešno lovi prvo lovoriko.

Za Handanovića in soigralce se je sicer tekma začela sanjsko, saj je Romelu Lukaku hitro zabil z najstrožje kazni. A Španci niso potrebovali dolgo, da so prešli v ospredje. Dvakrat je namreč zadel igralec tekme Luuk De Jong. Diego Godin je poskrbel, da sta moštvi na odmor odšli poravnani na 2:2, v drugem polčasu pa je sledila bolj umirjena igra. Lukaku je imel sijajno priložnost, da Inter popelje v vodstvo, a je zgrešil, kasneje pa je nesrečno podstavil nogo pri strelu Diega Carlosa s »škarjicami« in premagal soigralca Handanovića. Milančani si od šoka niso opomogli, Sevilla pa je po zadnjem sodniškem žvižgu rajala na stadionu Rhein Energie.

V španskem taboru je bil med najbolj čustvenimi trener Julen Lopetegui, ki so ga premagale solze. 53-letnik ima za seboj zanimivo zgodbo. Kot selektor španske reprezentance je namreč izgubil službo le dan pred začetkom svetovnega prvenstva 2018, saj je postalo jasno, da bo po koncu mundiala prevzel madridski Real. To španski zvezi ni bilo všeč, zato ga je zamenjala s Fernandom Hierrom. Lopetegui je nato na klopi kraljevega kluba zaradi slabih rezultatov zdržal le do konca oktobra. Sevillo je prevzel lani poleti in že v prvi sezoni andaluzijski klub popeljal do evropske lovorike, ki je hkrati prva v njegovi trenerski karieri. »Občutek ob zmagi v evropskem tekmovanju je izjemen – za igralce, navijače in zame. Verjeli smo v uspešen konec. Na zadnjih treh tekmah v evropski ligi je nasprotnik vsakokrat dobil strel z enajstih metrov v prvih petnajstih minutah. A ta ekipa se nikoli ne preda,« je razlagal ponosni Julen Lopetegui.

Precej bolj skrušen na drugi strani je bil Antonio Conte, ki je k Interju prišel na velika vrata, a na koncu sezono končal brez lovorike. Nekdanjega vezista Lecceja in Juventusa je že med tekmo ob živce spravil Ever Banega, ki se je pobožal po laseh in italijanskemu strategu dejal, naj sname lasuljo in pokaže, če je prava. Conte je imel namreč v času kariere precej bolj redke lase, v zadnjih letih pa naj bi prestal nekaj operacij, po katerih o pleši ni več ne duha ne sluha. Italijan je Argentincu zabrusil, da se veseli snidenja po tekmi in za to tudi prejel rumeni karton. Do fizičnega obračuna ni prišlo, čeprav naj bi Conte po hodnikih stadiona po tekmi dejansko iskal Banego. Pod velikim vprašajem je, če bo nekdanji italijanski selektor še naprej vodil Inter. Bojda želijo vodilni v klubu v drugo smer in že urejajo vse potrebno za prihod Massimiliana Allegrija, ki je Conteja nasledil že na klopi Juventusa leta 2014. Več bo znanega sredi tega tedna, ko bodo vodilni s Contejem sedli za skupno mizo in se pogovorili o prihodnosti.