Ko ne tekmuje Marc Marquez, je v motociklističnem razredu motoGP vse mogoče. Šestkratni svetovni prvak med letoma 2013 in 1019 okreva po operaciji roke, kar s pridom izkoriščajo njegovi tekmeci. Tako se je na dirki v Spielbergu na prestol zavihtel motociklist, ki o tem, da lahko slavi zmago, pred začetkom sezone gotovo ni razmišljal – Portugalec Miguel Oliveira.

Mladenič, ki na motociklu KTM tekmuje s številko 88, je med motociklistično elito prestopil lani, potem ko je v letu 2018 v moto2 postal svetovni podprvak. »Seveda sem čustven, zmagati med elito ni kar tako. Rad bi povedal marsikaj, a ne najdem pravih besed. Sem se pa vpisal v motociklistično zgodovino svoje države,« je bil na robu solz 25-letni dirkač, ki so mu zmago, prvo za Portugalsko, tekmeci privoščili tudi zato, ker je prekinil niz petih zaporednih zmag Ducatija v Spielbergu. Ta je bil prizorišče dirke svetovnega prvenstva že drugič po minuli nedelji, ki jo je zaznamovalo trčenje Franca Morbidellija in Johana Zarca, njuna motorja, ki sta letela po zraku, pa sta Mavericka Vinalesa in Valentina Rossija zgrešila le za nekaj centimetrov. Tudi na drugi dirki brez nesreče ni šlo, v središču pa se je znova znašel Vinales. Dvanajst krogov pred ciljem je pri hitrosti več kot 220 kilometrov na uro namenoma skočil z motorja. Odnesel jo je brez poškodb, njegova yamaha pa se je raztreščila v ogradi in zagorela. Kot je kasneje povedal Vinales, so mu odpovedale zavore. Zaradi nesreče so sodniki izobesili rdečo zastavo, največ pa je pri tem izgubil Španec Joan Mir (Suzuki), ki je imel v trenutku nesreče dobri dve sekundi prednosti pred zasledovalci in bil na poti do zmage. Dirko je končal šele na četrtem mestu.

Zelo zanimivo je bilo tudi v razredu moto2. Kot prvi je ciljno črto (podobno kot že v Spielbergu minuli teden) prečkal Španec Jorde Martin, a so ga sodniki po analizi posnetka naknadno kaznovali, saj je v zadnjem krogu vozil zunaj steze. Tako je zmagovalec postal Marco Bezzecchi. »Ko sem izvedel, da sem zmagal, sem jokal kot majhen otrok,« se je smejalo 21-letnemu Italijanu, za katerega je bila to prva zmaga v moto2. Najboljši motociklisti bodo znova dirkali 13. septembra, ko bo v Misanu na sporedu VN San Marina. Šlo bo za sedmo izmed skupno predvidenih 15 dirk letošnje sezone.