Izraelska policija preiskuje primer domnevnega skupinskega posilstva šestnajstletnice v obmorskem mestu Eilat na jugu države. Domnevno grozodejstvo se je pripetilo v začetku avgusta, ko se je najstnica s prijateljico dobila na pijači z njenimi znanci, poročajo izraelski mediji. Po določenem času so šli nazaj v hotel, takrat naj bi jo drug za drugim posilili. Dekle naj bi bilo v tem času pod vplivom alkohola in se mladeničev, starih med 20 in 30 let, ni moglo ubraniti, domnevnih napadov naj ne bi mogla preprečiti niti njena prijateljica. Na policiji je prijavo vložila prejšnji petek, doslej so prijeli dva osumljenca. Eden je vpletenost zanikal, drugi potrdil spolne odnose, a zanikal posilstvo, saj da je z njimi soglašala. Primer je prevzela posebna skupina kriminalistov. S pomočjo posnetkov skušajo identificirati osumljence, pa tudi, ali so bili v posilstvo res vpleteni.

Posnetkov baje ni »Dan pozneje mi je eden od njih rekel, da ima posnetke s prejšnjega večera. Vprašal me je, če mi kakšnega pošlje, a je bilo v tistem trenutku to preveč zame,« je po poročanju televizije Channel 13 dekle povedalo preiskovalcem. Kmalu zatem je vse videe s telefona že izbrisal. Podobno smolo naj bi imeli policisti tudi z varnostnimi kamerami iz hotela, ko so želeli preveriti, ali so se mladeniči pred sobo, v kateri je bilo dekle, res množično zbirali in čakali, da pridejo na vrsto. Tako jim je namreč povedala ena od prič, ki pa dekletu ni priskočila na pomoč. »Preverili smo vse kamere. Nikakršnih dokazov ni, da se je v mojem hotelu zgodilo kaj takšnega, poleg tega ne moremo vedeti, kaj se dogaja za zaprtimi vrati,« je ostra lastnica Pnina Maman, ki je policiji že predala ves material, s katerega pa naj zbiranje na hodniku ne bi bilo razvidno. Sočustvuje z najstnico, a poudarja, da sama nikakor ne more biti kriva za to, kar se je morda zgodilo. Ko je zgodba prišla v medije, je sama prejela več groženj, tudi s posilstvom.