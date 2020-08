Ahmed Burić: Tolažba za južnjake

Sem na kratki turneji po Sloveniji v tem nedoločenem času, v katerem postaja očitno, da se človek ne more pravilno odločiti: če ignorira korono, norme in fizično distanco, se do neke mere izkaže za bedaka, saj očitno virus res obstaja. Po drugi strani ima enačba preveč neznank: ali je na primer Italija tako varna, da ni več kontrole, če prihajate iz Slovenije? Ali je na Hrvaškem res tako dramatično, da se Jelko Kacin (Jekleni Kaco, kot je njegov vzdevek iz Mladininega Rolanja po sceni z začetka devetdesetih) dejansko gre zasebno vojno s hrvaško javnostjo, turistično skupnostjo, pa tudi z državo? In to po tem, ko se je najprej pošteno odpočil na Krku? Ne da bi se spuščal v njegove dejanske motive, niti v genezo njegove politične kariere, se zdi, da ne počne nič drugega, kot da oportunistično meče vroč krompir tistemu, ki mu ga lahko.