Medtem ko je v noči iz torka na sredo neznani storilec popisal sinagogo s propalestinskimi zapisi in v petek razbil veliko okno, je bil v soboto žrtev napada predsednik graške judovske skupnosti Elie Rosen, ki se je okoli 18. ure pripeljal pred sinagogo in tam zasačil moškega z več kamni, ki se je očitno pripravljal na naslednje vandalstvo nad judovskim božjim hramom. Rosen se je napotil proti storilcu, da bi ga vprašal, kaj tam počne, vendar ga je mož takoj napadel z baseball kijem. Predsednik judovske skupnosti je uspel pobegniti nazaj v avtomobil, napadalec pa je s kijem udarjal po avtomobilu vse dotlej, dokler Rosnu ni uspelo zapustiti dvorišča sinagoge.

Rosen pravi, da je storilec zelo podoben tistemu, ki so ga varnostne kamere ujele pri poškodovanju sinagoge, policija je po naročilu državnega tožilca medtem objavila fotografijo domnevnega storilca. Opis ustreza tudi domnevnemu napadalcu na lokal Rosalila pantherke, ki ga upravlja graško društvo lezbične in gejevske skupnosti.

Predsednik države obsodil napad

Rosen je v soboto zvečer dobil posebno policijsko zaščito, okrepljen pa je tudi policijski nadzor sinagoge. Po napadu se je ob sinagogi spontano v tihem protestu zbralo več ljudi, med njimi sedanji in nekdanji politiki, pa tudi predstavništvo tamkajšnjega islamskega kulturnega središča. Danes so na mirnih protestih, ki so se začeli pred graško železniško postajo, končali pa pred sinagogo na Trgu Davida Herzoga svojo podporo izrazili tudi študenti, ki jih je pozvala Judovska študentska organizacija.

Deželni urad za zaščito ustavne ureditve je sprožil obširno preiskavo, policija pa je ustanovila posebno preiskovalno skupino. Zvezni notranji minister Karl Nehammer je napovedal, da bodo poslej okrepljeno varovali vse judovske ustanove v državi, v podporo pa bo na voljo tudi posebna enota notranjega ministrstva Cobra. Medtem ko je že v soboto ves deželni politični vrh izrazil neomejeno solidarnost z judovsko skupnostjo, sta danes svoje ogorčenje nad napadom izrazila tudi avstrijski kancler Sebastijan Kurz in predsednik avstrijske države Alexander van der Bellen.