Kongres, na katerega se pripravljate, bo, digitalno, določil novo strankino vodstvo. Lepo, a če bo to vse, bo slabo, četudi bo že sam izbor, recimo, nove predsednice ali novega predsednika, do neke mere nakazal smeri nadaljnjega delovanja stranke. Menim namreč, da bi morali na kongresu tudi izrecno nasloviti teme, ki bodo tvorile program Socialnih demokratov, oziroma ga dodatno dodelati, obogatiti, morebiti korigirati, skratka, aktualizirati glede na novo nastale politične in obče družbene razmere.

Ne dvomim, da bodo podnebne spremembe in odnos do okolja med prvimi, tudi ne, kako popraviti škodo, ki jo pušča za seboj trenutni Janšev oblastniški pohod, tako v notranji kot v zunanji politiki. A morali bi zbrati pogum in reči nekaj tudi na temo varnostne politike, poiskati odgovor na vprašanje, ali je taka, kot je, primerna za čas, ki prihaja. Govorim o razmisleku po preoblikovanju vojske v luči novih izzivov in groženj, ki jih prinašajo zlasti mutirajoče podnebje, selitve narodov, pojavljajoče se nove bolezni ter po nadaljevanju s članstvom v Natu, ki mu recimo, konkurentka stranka na levici, Levica, nasprotuje, pri čemer ima vso mojo podporo. Že velik korak bi bil, ko bi, glede na številne pomisleke v javnosti, navsezadnje stroškovne, o smiselnosti tega članstva, soglašali s tem, da bi po 15 letih znova preverili utrip ljudstva, oziroma razpisali ustrezen referendum z vprašanjem, ali ostati v tem zavezništvu ali iz njega oditi. Če so Britanci to storili z EU, neizmerno lažje, enostavneje se je opredeliti do pripadnosti severnoatlantskemu zavezništvu.

O razlogih mojega nasprotovanja temu članstvu, ki jih je veliko, ne bom tu podrobno. Bodi dovolj prepričanje, pa dvomim, da le moje, da smo pri mnogih rečeh ali celo vseh, ki jih le-to predpostavlja in narekuje, nesuvereni, podrejeni, servilni, mestoma celo sramotno hlapčevski.

Da bi se zavezništvu pridružili, smo 2003 leta podpisali abotno vilensko izjavo – si štejem v čast, da sem na odboru DZ za zunanjo politiko edini glasoval proti, ker ni bilo dokazov o tem, da bi Huseinov režim posedoval orožje, kemično, biološko ali drugo, za množično uničevanje, in ni bilo torej opravičila za ameriško zavezniško agresijo na Irak brez mandata OZN. Zdaj, da bi se še bolj prikupili ZDA, in to pod najslabšo in najnevarnejšo administracijo po drugi svetovni vojni, Trumpovo, pa je vlada podpisala izjavo o varnosti omrežij 5G in zadala udarec odnosom s Kitajsko, do neke mere tudi jedru EU, ne da bi se z njim vsaj posvetovala ter povprašala še državni zbor. Še več, premier Janša je celo pozval ZDA k namestitvi svojih vojakov na našem ozemlju.

Med tema »vazalskima« dejanjema smo pred tremi leti, takrat še z dr. Cerarjem na čelu vlade, odklonili sodelovanje pri oblikovanju in podpisu pogodbe Združenih narodov o prepovedi jedrskega orožja, ki ji je pritrdilo več kot 120 članic svetovne organizacije, k pristopu katere sta večkrat pozvala tudi generalni sekretar OZN Guterrez in sam papež Frančišek. Cerarjevi argumenti: »Z jedrskim orožjem smo bolj varni kot brez njega, dokler ne bodo vse države, ki ga posedujejo, pristale, da se mu odpovedo, nima smisla pristopiti k pogodbi, in če ga že ima Severna Koreja, naj ga imajo tudi drugi.« No, pozivam vas, da že takoj prispevate svoj podpis k peticiji »Pristop k pogodbi OZN o prepovedi jedrskega orožja« – je na spletu, na strani Mirovnega inštituta –, ki smo jo s takratno predsednico te ustanove, Nežo Kogovšek Šalamon, in profesorjem Miroslavom Gregoričem, največjo slovensko avtoriteto s področja jedrske varnosti, oblikovali, da bi izvajali pritisk na vlado in parlament ter privedli tudi Slovenijo k aktivnim podpornikom omenjene pogodbe. In seveda, pozivam vlado, ki jo bodo vodili ali v njej sodelovali SD, da to sramoto popravi in našo državo vrne v klub zagovornikov sveta brez jedrskega orožja. Mimogrede s članstvom v Natu, tudi če se mu ne bi odpovedali, se nismo z ničemer zavezali k pristajanju na jedrsko doktrino njenih vodilnih članic.

In ko, če boste sooblikovali prihodnjo slovensko vlado, če vam bodo volilke in volilci podelili ta mandat, prekličite podpis na izjavo o varnosti omrežij G5, odprite razpravo o preoblikovanju vojske in prispevajte podporo Levici ali drugim pobudnikom referenduma o nadaljnjem članstvu v Natu.

Bodite pogumni, načelni in uspešni. Bodite levi.

Aurelio Juri, Koper