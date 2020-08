Po prvih ugotovitvah ogleda je 38-letni voznik temno sivega avtomobila renault megane ljubljanskih tablic peljal v smeri Novega mesta. V kritičnem trenutku je nasproti pripeljala 56-letna voznica svetlo sive škode roomster z novomeškega registrskega območja. Prišlo je do čelnega trčenja, pri čemer se je avto 38-letnika, v katerem sta bila tudi dva otroka, zaradi silovitosti trka vnel in je zgorel. Vsi štirje udeleženci prometne nesreče so umrli na kraju tragedije.

Policisti so z ogledom ugotovili, da je do trčenja prišlo na voznem pasu megana. Podrobnejše okoliščine nesreče še ugotavljajo. V primer so se vključili izvedenci, ki bodo skupaj s prometnimi policisti podrobneje preučili sledove na kraju in na obeh vozilih. Da bi dogajanju pred trčenjem prišli do dna, pozivajo morebitne očividce, ki so videli prometno nesrečo ali opazili vožnjo katerega od omenjenih avtomobilov na tem odseku ceste okoli tretje ure popoldne, da pokličejo na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080-1200. Kakršen koli podatek, ki bi lahko pojasnil vzroke in okoliščine tragičnega dogodka, bo dobrodošel, je sporočil Robert Perc z novomeške policijske uprave.